لسعد اليعقوبي: الهيئة الادارية للجامعة العام للتعليم الثانوي تقرر العودة الى اسناد الاعداد بعد التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية سيمضى غدا الثلاثاء مجتمع

قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي مساء اليوم العودة الى اسناد الاعداد بعد التوصل الى اتفاق مع وازراة التربية سيمضى غدا الثلاثاء " وفق تصريح للكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وقال اليعقوبي " بعد جلسات مضنية من التفاوض توصلنا الى اتفاق الحد الادنى وفيه حسم لكل النقاط العالقة في اتفاق 2019 وفيه نقاط تخص زملاءنا النواب وزملاءنا المديرين والمبرزين دفعة 2015 السلك المشترك"

وتابع " لقد التفقنا على زيادة في منحة التكاليف البيداغوجية ب300د. مقسمة تسند على ثلاث سنوات بداية من شهر جانفي 2026 و 2027 و 2028."



وابرز من جهة اخرى ان الهيئة وافقت على هذا الاتفاق واعتبرته " اتفاق الحد الادنى في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليكون بادرة ايجابية في اتجاه تدارك الحاصل التقييمي لا المعرفي بارجاع الاعداد وانجاز مجالس الاقسام الى غير ذلك من الاجراءات الادارية التي تعطلت بسبب حجب الاعداد".

واشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي من جهته الى " ان الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي انهت اشغالها وقبلت الاتفاق المقدم من وزارة التربية الذي سيمضى غدا بمقر الوزارة بما تضمنه من تحقيق مطالب ومن بينها بالخصوص تحيين منحة العودة المدرسية واعلان الترقيات بعد تجميدها وتسوية وضعية المديرين والنظار باحداث منحة ومقترح الزيادة في الاجور على ثلاث سنوات 2026 و 2027 و 2028".



