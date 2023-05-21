جمعية ابتسامة للتوحد تختتم المسابقة الشعرية تحت شعار " أطفالنا شركاء معنا في التوعية باضطراب طيف التوحد"

اختتمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة بدوز المعروفة بجمعية مركز "ابتسامة للتوحد"، اليوم الأحد، بدار الشباب ابراهيم بنعمر بدوز، المسابقة الشعرية الموجهة لأطفال المدارس الابتدائية بدوز الكبرى، والمنتظمة تحت شعار "أطفالنا شركاء معنا في التوعية باضطراب طيف التوحد"



وأوضح المنسق العام لجمعية مركز ابتسامة للتوحد عاطف منصور لـ (وات)، أن هذه المسابقة المندرجة في إطار الدورة السنوية لاحتفال الجمعية بشهر التوحد تحت شعار "اختلاف ..تعايش..اندماج" والمهتمة بالحفظ والإلقاء الشعري حول نص بعنوان "من حقي نعيش"، وهو قصيد حقوقي مهدى لأطفال التوحد، من الشاعر الطاهر لطوفة، شهدت مشاركة 18 تلميذا وتلميذة من 18 مدرسة ابتدائية بدوائر دوز 1 و2 و3 مع مشاركة شرفية لطفل توحدي.

وأردف أن هذه المسابقة توجت بفوز التلميذ ياسين غرس الله من المدرسة الابتدائية الكبرى بدوز بالجائزة الأولى وبتحصل التلميذ أحمد بن احمد من المدرسة الابتدائية بالقلعة على المرتبة الثانية فيما آلت المرتبة الثالثة في هذه المسابقة للتلميذة إيناس الحراري من المدرسة الابتدائية الخاصة رحاب المعرفة بدوز.

وتحصل التلميذ محمد أمين بن ابراهيم، وهو تلميذ حامل لطيف التوحد ومدمج بالمدرسة الابتدائية بالقلعة على جائزة لجنة التحكيم وتحصلت التلميذة رتاج رتيمة من المدرسة الابتدائية بزعفران على جائزة الشاعر المنتج.

وأضاف عاطف منصور أن هذه المسابقة تندرج في إطار احتفالات الجمعية بشهر التوعية حول طيف التوحد الذي انطلق في 2 ماي الجاري ليختتم في 15 جوان المقبل بعد أن تم التمديد فيه عوضا عن 28 ماي الجاري، الموعد المفترض سابقا لاختتام هذه التظاهرة مشيرا إلى أن التصفيات النهائية للمسابقة الشعرية شهدت مشاركة 18 تلميذا وتلميذة ترشحوا لهذا الدور النهائي من بين أكثر من 1300 مشارك في المسابقة بالمدارس الابتدائية بدوز الكبرى.

وفي ذات السياق أكد المصدر ذاته أن توجه جمعية ابتسامة لاشراك التلاميذ في هذه التظاهرة يرمي إلى مزيد التعريف بطيف التوحد وحث الناشئة على تقبل اختلاف الآخر وتسهيل اندامجه معهم مع المساهمة من ناحيتهم في نشر التوعية بالتوحد وحث الأولياء على مزيد رعاية ابنائهم والانتباه لامكانية حملهم لهذا الطيف في سن مبكرة مما يسهل علاجهم.

كما أشار المنسق العام لجمعية مركز ابتسامة للتوحد إلى أن برنامج الاحتفال بشهر التوعية حول طيف التوحد متواصل عبر تنظيم سلسلة ورشات أسبوعية موجهة للتلاميذ والإطارات التربوية والأولياء حول مفاهيم التوحد وسبل معالجته لتختتم يومي 14 و15 جوان المقبل عبر تنظيم قافلة طبية تحت إشراف قسم الطب النفسي بمستشفى الأطفال فطومة بورقيبة بالمنستير ودورة تكوينية حول التوحد في سن المراهقة بالشراكة مع ذات المؤسسة الصحية.



