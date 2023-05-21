انعقاد الدورة الاولى للاولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء بمشاركة 97 تلميذا من عدد من الاعداديات والمعاهد

التأمت، صباح اليوم الاحد بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، فعاليات الدورة الاولى للاولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء بمشاركة 97 تلميذا من 21 مدرسة اعدادية ومعهد ثانوي قدموا خلالها 24 مشروعا.



وبيّنت عضو لجنة قيادة المسابقة والمديرة العامة للمرحلة الاعدادية والثانوية، نادية العقربي، في تصريح لوكالة تونس افرقيا للانباء على هامش الاولمبياد الذي جاء ببادرة من وزارة التربية، أنه وقع اختيار المشاركين عبر لجان فرز صلب المندوبيات الجهوية للتربية أين وقع اختيار المشاريع التي ستمثل المؤسسات التربوية في الاولمبياد الوطني والذين يمثلون 12 مندوبية جهوية.

ولفتت الى ان المشاريع المختارة تعبر عن خصوصية كل ولاية وتصب كلها في خانة ممارسة العلوم الفيزيائية، مشيرة الى أن الهدف من وراء تنظيم الاولمبياد هو حث التلاميذ على الاستكشاف والابداع في المجالات العلمية وتنمية شخصية التلميذ ومهاراته.

وذكرت انه سيقع تتويج ثلاثة فائزين من المدارس الاعدادية وثلاثة فائزين من المعاهد الثانوية وستسند لهم جوائز قيمة.



من جهته، أكد وزير التربية، محمد على البوغديري، في تصريح اعلامي إثر اطلاعه على عينة من المشاريع المقدمة، أن التظاهرة العلمية تعكس مدى اهتمام التلاميذ وأساتذتهم بمجالي البحث العلمي والابتكار، مثمنا ما تزخر به تونس من كفاءات علمية في شتى المجالات.

من ناحيته، ذكر عضو لجنة قيادة المسابقة والمتفقد العام في علوم الفيزياء، على النويري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاولمبياد مثّل فرصة للتعرف على مدى إلمام التلاميذ بالمكتسبات العلمية في مادة الفيزياء.

ولفت الى أن مشاريع التلاميذ هي في صلب المجالات الحياتية، مبينا انها اختلفت وتنوعت بين مجالات الطاقة وصناعة المجسمات والزراعة وتقنيات الري الذكي والموراد المائية وحسن استغلالها. وغيرها من المشاريع الاخرى.







