"دار الكاملة" بالمرسى تفتح أبوابها للجمهور يومي 20 و 21 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c72e265ed298.00227820_likngeqjpmofh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 22:02
      
بمناسبة الدورة الثانية والأربعين لأيام التراث الأوروبية، يومي 19 و20 سبتمبر 2025، ستفتح دار الكاملة، مقر إقامة السفير الفرنسي بالمرسى، أبوابها أمام الجمهور لاكتشاف ثراء هذا المعلم التاريخي والثقافي.

وحسب بلاغ للمنظمين، تتضمن الزيارة جولة معمارية وتاريخية للمبنى، إضافة إلى جولة في حدائقه، وذلك قبل انطلاق حملة ترميم ستستمر عدة أشهر. وقد دعا المنظمون الراغبين إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لسفارة فرنسا في تونس والمعهد الفرنسي بتونس.



وسيتم تنظيم زيارتين يوم الجمعة 19 سبتمبر (15:00 – 16:00 / 16:30 – 17:30)، وأربع زيارات يوم السبت 20 سبتمبر (10:00 – 11:00 / 11:30 – 12:30 / 15:00 – 16:00 / 16:30 – 17:30)، على أن تستغرق كل جولة ساعة واحدة.

وتقع دار الكاملة في قلب مدينة المرسى، وقد بناها صهر حمودة باشا في أواخر القرن الثامن عشر تحت اسم "برج المنستيري". وفي القرن التاسع عشر، أقام بها حسين باي الثاني ثم محمد باي حوالي سنة 1855، قبل أن توضع سنة 1856 على ذمة القنصل الفرنسي ليون روش كمقر إقامة صيفي، ليعيد تسميتها بـ"دار الكاملة". وأصبحت لاحقًا مقرًا للقناصل الفرنسيين ثم للمقيمين العامين في فترة الحماية، وصولاً إلى أن صارت مقر إقامة السفراء الفرنسيين، لترمز عبر تاريخها إلى الصداقة الفرنسية التونسية.

وتنعقد أيام التراث الأوروبية، التي أُطلقت سنة 1984، هذه السنة من 19 إلى 21 سبتمبر تحت شعار "التراث المعماري"، حيث سيتم فتح آلاف المباني والمساحات أمام الزوار بشكل استثنائي، مع تنظيم أنشطة متنوعة تشمل الجولات المصحوبة بمرشدين، عروضًا للحرف التقليدية، حفلات موسيقية ومسرحية، وجولات تاريخية متخصصة.


