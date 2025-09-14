"دار الكاملة" بالمرسى تفتح أبوابها للجمهور يومي 20 و 21 سبتمبر

وسيتم تنظيميوم الجمعة 19 سبتمبر (15:00 – 16:00 / 16:30 – 17:30)، ويوم السبت 20 سبتمبر (10:00 – 11:00 / 11:30 – 12:30 / 15:00 – 16:00 / 16:30 – 17:30)، على أن تستغرق كل جولة ساعة واحدة.وتقع دار الكاملة في قلب مدينة المرسى، وقد بناها صهر حمودة باشا في أواخر القرن الثامن عشر تحت اسم. وفي القرن التاسع عشر، أقام بها حسين باي الثاني ثم محمد باي حوالي سنة 1855، قبل أن توضع سنة 1856 على ذمة القنصل الفرنسي ليون روش كمقر إقامة صيفي، ليعيد تسميتها بـ"دار الكاملة". وأصبحت لاحقًا مقرًا للقناصل الفرنسيين ثم للمقيمين العامين في فترة الحماية، وصولاً إلى أن صارت مقر إقامة السفراء الفرنسيين، لترمز عبر تاريخها إلىوتنعقد أيام التراث الأوروبية، التي أُطلقت سنة 1984، هذه السنة من 19 إلى 21 سبتمبر تحت شعار، حيث سيتم فتح آلاف المباني والمساحات أمام الزوار بشكل استثنائي، مع تنظيم أنشطة متنوعة تشمل الجولات المصحوبة بمرشدين، عروضًا للحرف التقليدية، حفلات موسيقية ومسرحية، وجولات تاريخية متخصصة.