رئيس الجمهورية في قمة جدة.. نرفض ان نكون مرة اخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في ارسائه

(من مبعوثة وات هدى الهمامي)- قال رئيس الجمهورية قيس سعيد "نرفض ان نكون مرة اخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك نحن في ارسائه وترتيبه".

واضاف رئيس الجمهورية في كلمة القاها اليوم الجمعة في القمة العربية الثانية والثلاثين الملتئمة بمدينة جدة السعودية، قوله" ان العالم الان بصدد التشكل من جديد، و لا ينبغي ان يتشكل على حساب الامة العربية ومقدرات شعوبها.



وأكد ضرورة ان "يقوم النظام العالمي الجديد على اسس العدالة الاجتماعية، والمساواة ، والقضاء على الفقر والحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلية"

وبين ان تحديات كبرى تواجه دول المنطقة واهما الحفاظ على دولها ومؤسساتها " لان هناك من يسعى الى تفكيكها، ويتآمر على مصالحها ويريد تخريبها"

وشدد الرئيس قيس سعيد من جهة اخرى على ان تونس متمسكة بمبادئها التي تنص على استقلال قرارها الوطني وعدم التدخل في شؤون الغير ، وفق ما تضمنه دستورها ، وعلى ان شعبها متمسك بحريته وبكرامته"

وفي سياق اخر ،رحب رئيس الجمهورية بعودة سوريا الى احضان الجامعة العربية قائلا ان هذا النجاح في لم الشمل جاء نتيحة "لاحباط المؤامرة التي كانت تحاك ضد سوريا وتهدف الى تقسيمها وتفكيكها"

وفي ما يتعلق بالاوضاع في اليمن والسودان، دعا رئيس الجمهورية الى العمل الدؤوب من اجل دعم هذه الدول للحفاظ على وحدتها وانهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها.





