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مدينة العلوم : الكويكب " 2023 جي د2" الذي يمر اليوم في مسافة قريبة من الأرض لا يمثل خطورة

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي اليوم الثلاثاء بأن الكويكب"2023جي د2" الذي خرج من حزام الكويكبات في 13 ماي الجاري سيمر اليوم عبر مسافة قريبة من الأرض تقدر ب7.5 مليون كلم ولايمثل الى حد الآن خطورة على كوكب الأرض حسب تقديرها

وأوضحت سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تتعقب مسار الكويكب الذي يبلغ قطره 150 م وسرعته ب 46891 كلم في الساعة وينتمى الى مجموعة كويكبات "أبولو" الموجودة في حزام الكويكبات ومعروفة بمسارها القريب من الأرض


ولفتت السنوسي الى وجود فرضيتين من الممكن حدوث احداهما تتمثل الفرضية الأولى في اتباع الكويكب لمسار بيضوي بعد خروجه من حزام الكويكبات بفعل جاذبية كوكب المشتري ثم يعود الى الحزام بعد عبوره لمسافة قريبة بين الشمس والارض.

وأضافت أن الفرضية الثانية تكمن في تغيير مساره بفعل الأجرام السماوية التي من المحتمل اعتراضه يسقط على إثرها على سطح الارض بفعل جاذبيتها وتكون بذلك النتائج خطيرة الا انها استبعدت هذه الفرضية حسب ما أكدته وكالة الفضاء ناسا بكونه لا يمثل خطورة.

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