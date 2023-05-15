بعث شركة اهلية ثانية بجرجيس والاعداد لبعث شركات اخرى

تعززت الشركات الاهلية بمعتمدية جرجيس باحداث شركة ثانية "الزيان للنقل والخدمات" التي عقدت يوم امس الاحد جلستها العامة معلنة عن تاسيسها بعدد من المكتتبين بلغ 54 مكتتبا بين عاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا ومن خريجي مراكز التكوين، على ان يشهد الاسبوع المقبل بعث شركة اهلية ثالثة بجرجيس في مجال الاعلام والثقافة، وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز.



وتهدف هذه الشركة الى ربط جرجيس بمناطق مجاورة والتخطيط على المدى البعيد لربط جرجيس بالموانئ الاوروبية وفتح افق لنقل المسافرين والبضائع.



ويتواصل بولاية مدنين الاعداد لبعث 4 شركات اهلية اخرى، شركتان بمعتمدية سيدي مخلوف بصدد الدخول في مرحلة الاكتتاب وعقد الجلسة التاسيسية وهي "ارادة للتنمية الفلاحية" لتاهيل ضيعة القرين وشركة للنساء لاقطات المحار، لجمع وتثمين المحار وسلطعون البحر، الى جانب شركتين في جرجيس واحدة للاعلام والثقافة والاخرى لتنمية قطاع الصيد البحري، وفق المدير الجهوي للتنمية وليد التريكي.



يذكر ان اول شركة اهلية تاسست بجرجيس موفى الشهر الماضي للتنمية الفلاحية "نيو زار" جرجيس الجديدة، بهدف توفير خدمات فلاحية عصرية ومتطورة وتثمين المنتجات الفلاحية وتسويقها مع التاطير والارشاد.



