وزارة الفلاحة: فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب

قررت وزارة الفلاحة والموارد المائبة والصيد البحري، فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 15 ماي 2023 طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 448 لسنة 2022 مؤرخ في 04 ماي 2022 المتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص.



ووفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة ، يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2023 ، الحصول خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2023 إلى غاية 15 نوفمبر 2023، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



كما يتعين عليهم إيداع مطالب في الغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.







