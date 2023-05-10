مصدر صحي: استشهاد احد الامنيين المصابين بمستشفى الصادق المقدم بسبب اصابته البليغة وحالة امني اخر حرجة

اكد مصدر صحي من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين، استشهاد عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، واقامة 4 مصابين في صفوف الامن، اثنين بقسم الانعاش، حالة احدهما حرجة وسيتم نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة، بسبب تعرضه لنزيف على مستوى الراس، في حين يقيم مصابان اخرين بقسم الاعضاء بعد ان اجريت عليهما عملية جراحية، وذلك على اثر عملية اطلاق النار التى جدت امس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة .
واشار المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، ل"وات" الى استشهاد عونين امنيين، احدهما على عين المكان والاخر توفي بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، وذلك بعد ان اقدم عون حرس تابع للمركز البحري الوطني باغير، وهو في عطلة، على قتل زميله وحمل زيه والاستيلاء على سلاحه وذخيرة، ليتوجه بعد ذلك الى معبد الغريبة على متن دراجة )ذات اربع عجلات)، ويقوم باطلاق النار على اعوان كانوا يؤمنون المكان، وفق مصدر امني.
وقد عاد الهدوء صباح اليوم الى جزيرة جربة وعادت الحياة الى نسقها الطبيعي بعد حالة من الاستنفار الامني حتى ساعات متاخرة من الليل وتطويق عدة مقرات امنية ومعبد الغريبة وتشديد الحراسة الامنية والتواجد الامني بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم وعدة مفترقات طرقات.
يذكر ان وزارة الدّاخليّة، اعلنت في بلاغ لها امس الثلاثاء ، أن عون الحرس المعتدي، حاول بعد ان قتل زميله واستولى على الذخيرة، الوُصُول إلى مُحيط المعبد وقام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
كما ذكر البلاغ ان العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
واشار المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، ل"وات" الى استشهاد عونين امنيين، احدهما على عين المكان والاخر توفي بالمستشفى بسبب اصابته البليغة، وذلك بعد ان اقدم عون حرس تابع للمركز البحري الوطني باغير، وهو في عطلة، على قتل زميله وحمل زيه والاستيلاء على سلاحه وذخيرة، ليتوجه بعد ذلك الى معبد الغريبة على متن دراجة )ذات اربع عجلات)، ويقوم باطلاق النار على اعوان كانوا يؤمنون المكان، وفق مصدر امني.
وقد عاد الهدوء صباح اليوم الى جزيرة جربة وعادت الحياة الى نسقها الطبيعي بعد حالة من الاستنفار الامني حتى ساعات متاخرة من الليل وتطويق عدة مقرات امنية ومعبد الغريبة وتشديد الحراسة الامنية والتواجد الامني بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم وعدة مفترقات طرقات.
يذكر ان وزارة الدّاخليّة، اعلنت في بلاغ لها امس الثلاثاء ، أن عون الحرس المعتدي، حاول بعد ان قتل زميله واستولى على الذخيرة، الوُصُول إلى مُحيط المعبد وقام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
كما ذكر البلاغ ان العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
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