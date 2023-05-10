بحث التعاون بين هيئة الانتخابات ومنظمتين معنيتين بذوي الإعاقة

بحث مسؤولون في هيئة الانتخابات وممثلون عن منظمتي الإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية، اليوم الأربعاء، خلال جلستي عمل الوسائل الكفيلة بإرساء تعاون في إطار الاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة .



وذكرت الهيئة العليا المستقلــة للانتخابات في بلاغ لها أن التعاون المأمول يتعلق "بمساهمة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في دعم الحملات التحسيسية التي ستقوم بها الهيئة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية والترشح خلال الانتخابات المحليـة القادمــــة على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 10 الصادر في مارس الماضي والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.



وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين تمهيدا لعقد ورشة عمل تضم كافة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضبط خطة عمل مشتركة لتحقيــــق الأهداف المنشودة وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الإنتخابي والترشح .



وعبــر رئيسا الإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فوزي شعبان و الجمعيـــة العامة للقاصرين عن الحركة العضوية، عماد عبد الجواد عن استعداد منظمتيهما للمساهمة بشكل مكثف في الحملات التحسيسية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في التصويت والترشح خلال المواعيد الانتخابية القادمـة ووضع كافة الإمكانيات المتوفرة لديهم من موارد بشرية ولوجستية على ذمة الهيئـــة للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمـــة.



ويشير الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الى تخصيص مقعد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة.













