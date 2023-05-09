مشاركة أكثر من 390 مصارعا ومصارعة من 20 دولة في النسخة 38 من البطولة الافريقية للمصارعة

سيشارك أكثر من 390 مصارعا ومصارعة من 20 دولة في النسخة 38 من البطولة الافريقية للمصارعة، التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 15 الى 21 ماي الجاري حسب ما أعلنته الجامعة التونسية للمصارعة خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بدار الجامعات الرياضية .





وستشهد البطولة مشاركة منتخبات أبرز البلدان الافريقية التي لها تقاليد في هذه الرياضة والتي تضم عديد الأبطال في مختلف الأوزان.



وأكد طارق الربعي نائب رئيس الجامعة التونسية للمصارعة أنّ تكاليف تنظيم تونس للبطولة الافريقية يفوق الـ 300 ألف دينارمشيرا الى أنّ البطولة ستشهد حضور شخصيات رفيعة، على المستوى العالمي والقاري، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الافريقي للعبة.



وأفاد نائب رئيس الجامعة التونسية للمصارعة أنّ البطولة الافريقية ستشهد على نجاح تونس التنظيمي، معربا عن شكره لوزارة الشباب والرياضة لمساهمتها في انجاح الحدث و دعمها لموارد الجامعة.



ومن جهته، كشف سيف الدين السويقي المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة، أنّ الوفد التونسي سيكون ممثلا بـ 120 مصارع ومصارعة ، بينهم 90 مصارعا و مصارعة، في 6 أصناف، هي الأصاغر و الصغريات، الأواسط و الوسطيات، الأكابر و الكبريات.

وقال ان العناصر الوطنية ستسعى لحصد أكثر عدد ممكن من الميداليات الذهبية مشيرا الى النجاحات التي سبق ان حققتها المصارعة التونسية في البطولات الافريقية والاقليمية .



وبيّن أنّ البطولة العربية المصارعة التي دارت فعالياتها في السعودية خلال شهر مارس الماضي مثلت مرحلة تحضيرية هامة للبطولة الافريقية لعديد العناصر على غرار مقبل الساحلي ومحمد علي الرزقي الذين توّجا بالمعدن النفيس.

وأضاف أنّ أبرز المصاعين والمصارعات التونسيين والتونسيات من مختلف الأوزان سيشاركون في البطولة، (باستثناء سارة الحامدي الغائبة بسبب الاصابة) وذلك على غرار مروى العامري (بطلة افريقيا) و خديجة الجلاصي (بطلة افريقيا) و زينب الصغير (بطلة افريقيا) و سيدة الشريدي (بطلة افريقيا)، و محمد السعداوي (بطل افريقيا) و أمين قنيشي (بطل افريقيا)، و مقبل الساحلي ( ميدالية ذهبية في البطولة الافريقية)، و محمد علي الزرقي (ميدالية ذهبية في البطولة العربية).



وفي ما يلي قائمة البلدان التي أكدت ، مشاركتها في النسخة 38 من البطولة الافريقية للمصارعة، وعدد المصارعين الذيين سيمثلون كل بلد :

تونس (90 مصارعا ) - الجزائر (66) - مصر (90) - المغرب (25) - جنوب افريقيا (43) - كينيا (19) - أنغولا (12) - أوغندا (4) - ساحل العاج (0) - سيراليون (3) - السينغال (0) - بورندي (2) - غينيا بيساو (4) - الرأس الأخضر (2) - جزر الموريس (3) - غامبيا (0) - ناميبيا (8) - نيجيريا (17) - جزر القمر (2) - السودان (1).



