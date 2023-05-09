القصرين: مشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي ما زال معطلابسبب عدم تغيير صبغة العقار الفلاحية (رئيس مصلحة البناءات والتجهيز)

أكد رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين هيثم غضباني، أن مشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي، المبرمج منذ سنة 2010، ما زال معطلا بسبب عدم تغيير صبغة العقار الفلاحية المخصص للمشروع



وشدّد غضباني، اليوم الثلاثاء ، في تصريح ل"وات" على ضرورة تدخل كافة الأطراف المعنية على المستويين الجهوي والمركزي للدفع نحو انجاز المشروع نظرا لأهميته وقدرته على تحقيق ديناميكية اقتصادية بالجهة .



وبين أنه في صورة تحويل صبغة الأرض وفضّ الإشكال المطروح منذ سنوات بهذا المشروع، سيتم بناء المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، علما وأنه تمت برمجة إعتمادات تقدر بمليون دينار بعنوان دراسات بميزانية التنمية لسنة 2012 واعتماد أولي يقدر ب30 مليون دينار بمخطط 2016 -2020 لإنجاز المشروع.



وذكر ذات المصدر أن المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي يشمل جل الإختصاصات في الرياضات الجماعية والفردية وهو يتكون من مركز إقامة به 100 سرير وجناح تكوين وترفيه ومطعم ووحدة تقوية عضلات وتأهيل عضلي ووحدة طب رياضي وفضاءات فنية وللخدمات مع قاعة رياضات فردية وحجرات ملابس وقاعات جماعية مع حجرات ملابس و3 ملاعب لكرة القدم وملعب العاب قوى وملاعب الإختصاص ووحدة حجرات ملابس للملاعب الرياضية .



يشار الى أن الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع هي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وسينجز على مساحة تبلغ 32 هكتارا منها 19 هكتارا على ملك الدولة والبقية كانت على ملك خواص وتم إقتناؤها من قبل المجلس الجهوي لولاية القصرين، والأراضي المعنية ذات صبغة فلاحية وتوجد خارج مثال التهيئة العمرانية (منحدر جبلي بسفح جبل الشعانبي) وتتطلب تغير صبغتها حتى يتسنى القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز المشروع.



