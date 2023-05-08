قفصة: تعزيز المستشفى الجهوي الحسين بوزيان ومصحة الضمان الاجتماعي بالمتلوي بآلتي مفراس خلال شهر أكتوبر القادم (الوالي)

ينتظر أن يتعزّر كلّ من المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بالجهة ومصحة الضمان الاجتماعي بمعتمدية المتلوي خلال شهر أكتوبر القادم بآلتي مفراس جديدتين، وفق ما أعلنه والي قفصة نادر الحمدوني على هامش زيارة تفقّد أدّاها إلى قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة أين اطّلع على ظروف العمل بالقسم ووزّع هدايا على الأطفال المقيمين به.



وأشار نادر الحمدوني، في تصريح إعلامي، إلى أن جلسة عمل عقدت مع وزارة الصحة حول القطاع الصحي بولاية قفصة تطرقت إلى وضعية المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بالجهة الذي يؤمن خدمات لمواطني كلّ من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر والقصرين رغم ضعف امكانياته، مثمّنا، في ها الصدد، مجهودات الإطار الطبي والشبه الطبي في التخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن السلط الجهوية تتفهم تذمر المواطنين من تردي الخدمات الصحية بهذا المستشفى نتيجة نقص المعدات، معتبرا أنّ ولاية قفصة تحتاج إلى مستشفى جامعي او مستشفى متعدّد الاختصاصات وهو مطلب شعبي إلّا أنه مازال في طور الدراسة والمتابعة، وفق قوله.

وأكد ان السلطة الجهوية ستعمل على الدفع نحو تغيير صبغة المستشفى الجهوي الحسين بوزيان إلى مستشفى جامعي قادر على تقديم خدمات صحية جيدة، سيما وأنّه اختير سابقا من ضمن أحسن المستشفيات العمومية.

من حانب آخر، أفاد الحمدوني أن وزارة الشؤون الاجتماعية سدّدت ما قيمته 1 مليون دينار من مجموع ديون 3 ملايين دينار متخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية لفائدة المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، ستخصص لتجاوز النقص الحاصل في الأدوية بهذا المستشفى من خلال شرائها.



