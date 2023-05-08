مؤسسة مختصة في النسيج الذكي تكتسح أسواقا جديدة بمنتوجات ذكية وتصدر 90 ألف حاشية لنقل المرضي نحو السوق الأمريكية

وينتج المجمع وهو مؤسسة مصدرة كليا يوميا 1200 قطعة حاشية لنقل المرضي بأياد تونسية 100 في المائة جميعها موجهة إلى السوق الأمريكية أين استطاع المنتوج التونسي الجديد بفضل جودته (حاشية نقل المرضي) منافسة المنتوج الصيني والمكسيكي.ومكن اكتساح هذه السوق من خلق 175 فرصة عمل جديدة ليصبح العدد الجملي للعمّال بهذا المجمع 650 عاملا وعاملة وانجاز توسعة جديدة بكلفة مليون دينار منها 250 ألف دينار لتهيئة فضاء وحدة جديدة بمسجد عيسى.وأصبح المجمع منذ جانفى 2023 يصدر نحو كندا والسويد والنرويج وهي دول واعدة حسب عبد الرحمن شطورو مبيّنا أنّه تم الخروج من الأسواق الكلاسيكية لأوروبا فالمجمع لديه ستة من المهندسين التونسيين الذين يعملون باستمرار عل تطوير منتوجات جديدة في المجال الطبي وشبه الطبي وأزياء العمل واستطاعوا خلال سنة 2022 من تطوير 50 منتوجا جديدا.وانطلق المجمع منذ ستة سنوات في التصدير نحو السوق اليابانية من ذلك أنّه يصدر 100 ألف قطعة من نوع الجوارب الضاغطة، وبلاستيك طبي مكوّن من ألياف كربون يعوّض بشكل تام الجبس الذي يستعمل في حالات الكسر.ويستعد ا المجمع حاليا لخياطة 60 ألف سترة مضادة للرصاص لحريف ألماني لفائدة دول ألمانيا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا.ويأمل المجمع تحقيق تطور في قيمة صادرته بنسبة 20 أو 25 في المائة سنة 2023 مقابل 18 في المائة خلال سنة 2022 حسب شطورو.وستدخل الوحدة الجديدة طور الإنتاج بمجرد الحصول على شهادة التصنيف من الديوانة وشهادة الوقاية من الحماية المدنية.واكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفى بن تقية ان مختلف الاطراف بالجهة بصدد مساعدة هذا المستثمر وغيره لاسيما في ظل ّ مناخ الاستثمار السليم الذي يميز الولاية وفق تقديره.وبيّن مصطفى بن تقية أنّ مجمع ماكو مختص في النسيج الذكي من نوع 4.0 وتعدّ الجهة أكثر من 15 مؤسسة مختصة في النسيج الذكي وهي تشغل قرابة 3 آلاف عامل وعاملة وقادرة على اكتساح عدّة أسواق .وثمن والي المنستير المنذر بن السيك ما تتميز به هذه المؤسسة من منتوجات ذات قيمة ذات قيمة مضافة عالية مبرزا كذلك ما تتميز به هذه المؤسسة من حسن الإدارة، وتطوير طرق العمل واكتساح أسواق جديدة مفيدا بانها في حاجة إلى أكثر من 500 عامل وعاملة من اليد .وكان والي المنستير المنذر بن السيك علي عاين اليوم خلال زيارة ميدانية للمجمع بمسجد عيسى سير النشاط به واطلع على نماذج من المنتوجات الجديدة والذكية من بينها وسادة ذكية تنبعث منها موسيقى لتريح المريض، وسترة ذكية تحتضن الطفل المتوحد لتساعده على التخلص من الضغط النفسي، ووسادة تساعد على ممارسة الرياضة، وتجهيزات لنقل مريض غير قادر على الحركة في فضاء المنزل وعدّة تجهيزات أخرى تهدف الى توفير الراحة للمريض وهي منتوجات ا طورتها عقول وكفاءات تونسية .