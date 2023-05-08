أعوان معهد الهادي الرايس لطب وأمراض العيون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم من المنح

نفذ أعوان معهد الهادي الرايس لطب وأمراض العيون، اليوم الاثنين، وقة احتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بصرف مستحقاتهم من المنح وإنقاذ المؤسسة.



ويأتي هذا التحرك بدعوة من النقابة الأساسية بمعهد الهادي الرايس لطب وأمراض العيون وذلك على خلفية تأخر صرف مستحقات الأعوان على غرار منحة الليل وتأجير الأعياد ومنحة التبنيج وعجز المؤسسة عن تسديد مستحقات المزودين مما جعلهم يرفضون تزويد المؤسسة بالمواد الطبية والغذائية ومواد التنظيف وغيرها، وفق ما ذكرته النقابة.



وأرجعت النقابة الأساسية بمعهد الهادي الرايس "عجز" المؤسسة عن تسديد مستحقات المزودين إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه المؤسسة منذ نحو 6 أشهر "بسبب شح السيولة الناتج عن ضعف استرجاع عائدات الفوترة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)".



وقد بلغت مستحقات معهد الهادي الرايس لطب وأمراض العيون لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 نحو 10 مليون دينار، وفق ما ذكرته النقابة، التي حملت وزارة الصحة مسؤولية ما وصفته بتدهورالوضع بمعهد الهادي الرايس لطب وأمراض العيون، المؤسسة العمومية الوحيدة على المستوى الوطني المتخصصة في طب وأمراض العيون.



