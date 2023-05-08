نائب رئيس البرلمان: " تم مبدئيا تكوين 5 كتل برلمانية، وسأنتمي الى "الكتلة الوطنية المستقلة "

افاد نائب رئيس مجلس نواب الشعب الانور المرزوقي انه تم مبدئيا تكوين 5 كتل برلمانية بالمجلس مشيرا ان كل المعطيات المتعلقة بهذه المسألة ستتوضح قريبا باعتبار ان اخر اجل لايداع التصاريح بتكوين كتلة هو يوم الاربعاء 10 ماي



واضاف المرزوقي (دائرة نابل ) في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سينتمي الى "الكتلة الوطنية المستقلة" التي تتضمن 27 نائبا غير منتمين الى احزاب وهوعدد قابل للارتفاع، مضيفا انه لم يتم بعد الحسم في اختيار رئيس هذه الكتلة الذي سيكون النائب عماد اولاد جبريل (دائرة بومرداس -السواسي ) اوالنائب ياسين مامي (دائرة الحمامات)

واكد نائب رئيس مجلس النواب ان كتلته تضم نوابا من مختلف الجهات يجمعهم "الولاء للوطن " وليس لهم انتماء حزبي اوسياسي او ايديولوجي مضيفا في هذا الصدد ان اولويات كتلته هي العمل بشكل براغماتي في المجال التشريعي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسعي الى حل المشاكل العالقة بالبلاد

وبخصوص هياكل البرلمان قال النائب انها ما زالت في مرحلة البناء فبعد التصويت على النظام الداخلي للمجلس يتم خلال هذه الايام تكوين الكتل والتصريح بذلك بشكل رسمي يوم الاربعاء القادم ، ثم المرور الى تركيز مكتب المجلس الذي سيتم تشكيله على قاعدة التمثيل النسبي للكتل (الفصل 31) وتركيز اللجان



ومن المرجح ان يعقد البرلمان نهاية هذا الاسبوع جلسة عامة للاعلان رسميا عن الكتل البرلمانية وفق ما ينص عليه الفصل 14 من النظام الداخلي للبرلمان، كما يتم الاعلان في نفس الجلسة العامة عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية وفق نفس الفصل



وينص الفصل 15 من النّظام الدّاخلي للبرلمان على أنه "لكلّ 15 عضوا أو أكثر حقّ تكوين كتلة برلمانيّة"، في حين ينصّ الفصل 16 منه على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثناءها فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى" يشار اللى ان مجلس نواب الشعب كان صادق في 29 افريل الفارط على نظامه الداخلي الذي يتضمن 172 فصلا





