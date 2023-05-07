المنستير : تأمين موقع بئر عشوائية تدفقت منها "مادة غازية" في انتظار نتائج التحاليل والدراسات

وأوضح كاتب الدولة، في تصريح صحفي لدى معاينته اليوم لموقع البئر بمنطقة بوعثمان بمعتمدية الوردانين من ولاية المنستير، أنّه سيقع مبدئيا غلق البئر وتأمين الموقع على شعاع 300 متر بالتعاون مع الحماية المدنية والوحدات الأمنية بالجهة والقيام بالتحاليل والدراسات اللازمة لتحديد نوعية المياه وطبيعة الغازات والطبيعة الجيولوجية للتربة.ومن جهته، أكد والي المنستير المنذر بن السيك على ضرورة انتظار نتائج التحاليل وعدم التسرع، قائلا في هذا الشأن "هناك فرضيتان .. إما أن تكون مائدة مائية جديدة أو بئرا للغاز الطبيعي"، وأوضح أنه سيقع الإعلان عن النتائج في الإبان.وكان كاتب الدولة تحول رفقة خبراء في "البترول" ووالي المنستير والمدير الجهوي للحماية المدنية ووحدات أمنية إلى موقع البئر ببوعثمان.ونشر أحد المواطنين مقطع "فيديو" على مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف بئر بإحدى مناطق ولاية المنستير الساحلية تدفقت منها المياه ومادة مشتعلة يرجح أنها غاز طبيعي، وذلك بعد قيام فلاح بعمليات حفر على عمق مائة متر دون الحصول على التراخيص القانونية المستوجبة.