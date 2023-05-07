مرحلة التتويج : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب منافسات الدفعة الثانية من مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:



- الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي 2

ياسين الشماخي(50) واصيل الجزيري (90+1)

اتحاد بنقردان صفر

- ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 1

حمدي العبيدي(81)

الترجي الرياضي التونسي صفر



السبت 6 ماي 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الصفاقسي 4

اسماعيل دياكيتي (19)/ اشرف الحباسي (45) "ض.ج" وحسين علي (52) ومحمد كانتي(58).



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 18 6 5 0 1 7 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 1 1 7 2

3 -اتحاد بن قردان 13 6 3 1 2 8 7

4-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6

5-الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2

--النادي الصفاقسي 9 6 2 2 2 5 3

7-الاتحاد المنستيري 8 5 1 1 3 3 5

8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13



الاثنين 8 ماي 2023

- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17

اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي الحكم/ ايمن النصري



