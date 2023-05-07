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مرحلة التتويج : النتائج و الترتيب

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 56 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب منافسات الدفعة الثانية من مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:

- الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي 2
ياسين الشماخي(50) واصيل الجزيري (90+1)
اتحاد بنقردان صفر
- ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 1
حمدي العبيدي(81)
الترجي الرياضي التونسي صفر

السبت 6 ماي 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النادي الصفاقسي 4
اسماعيل دياكيتي (19)/ اشرف الحباسي (45) "ض.ج" وحسين علي (52) ومحمد كانتي(58).

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 18 6 5 0 1 7 2
2-النادي الافريقي 14 6 4 1 1 7 2
3 -اتحاد بن قردان 13 6 3 1 2 8 7
4-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6
5-الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2
--النادي الصفاقسي 9 6 2 2 2 5 3
7-الاتحاد المنستيري 8 5 1 1 3 3 5
8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13

الاثنين 8 ماي 2023
- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي الحكم/ ايمن النصري

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