القيروان: بعد تصنيفها منطقة سوداء، تنظيم حملة للسلامة المرورية  بمنطقة الرايس بمعتمدية بوحجلة

انتظمت اليوم الاحد حملة تحسيسية للسلامة المرورية والوقاية من الحوادث بمنطقة الرايس بمعتمدية بوحجلة على مستوى النقطة الكيلومترية 92، المصنفة كمنقطة سوداء في الحوادث المرورية القاتلة.



وافاد رئيس الفرع الغربي للوسط للسلامة المرورية العقيد، هيثم الشعباني، في تصريح لـ(وات)، "ان هذه الحملة تندرج في إطار إتخاذ التدابير الوقائية من حوادث الطرقات وضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق والتوعية بأهمية احترام اشارات المرور وقانون الجولان لمستعملي الطريق وخاصة سواق السيارات والشاحنات".

وبين ان ولاية القيروان احتلت المرتبة الثانية وطنيا، خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2023، في الحوادث المرورية القاتلة ب 29 قتيل، مشيرا إلى ان معتمدية بوحجلة احتلت المرتبة الاولى على مستوى الولاية ب 12 قتيلا من بينهم 7 قتلى بالطريق الوطنية رقم 2 وخاصة النقطة الكيلومترية 90 لانها نقطة تكرار حوادث .

ولفت الى ان الحملة تضمنت توزيع مطويات توعوية وكتيبات على السواق قصد التوعية بتفادي 3 عوامل تتسبب في تسجيل قتلى في حوادث المرور وهي السهو وعدم الانتباه وعدم ملازمة اليمين والافراط في السرعة.

ومن جانبها بينت رئيسة فرع القيروان للهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، هالة الرحماني، ان هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى الرفع من المجهود الوطني للسلامة المرورية مضيفة انه تم التركيز على تفادي ثلاثة سلوكيات تؤدي إلى الحوادث وهي السرعة المفرطة وعدم استعمال حزام الأمان واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة .

وفي المقابل لاحظت المتحدثة وجود عدد من النقائص على مستوى هذه النقطة الكيلومترية من الطريق الوطنية عدد 2 ومنها عدم وجود علامات مرورية كافية وعدم وجود ممرات خاصة بالأطفال ووجود اشارات ضوئية كافية أمام المدارس ورياض الأطفال لتجنيبهم المخاطر على الطريق.

وبينت القائدة إشراف بالحمرة مفوضة قسم العصافير جهة القيروان للكشافة التونسية انه تم تشريك الأطفال بالكشافة التونسية في هذه الحملة التحسيسية لزرع السلامة المرورية لديهم منذ الصغر وكذلك لأن الطفل قادر على تبليغ هذه الرسالة الى الاولياء والتأثير عليهم في حفظ سلامة الأسرة والتقليص من السرعة والانتباه عند القيادة واستعمال حزام الأمان.

ويشار الى ان اليوم التحسيسي للوقاية من حوادث الطرقات انتظم بمعتمدية بوحجلة بإشراف المعتمد الأول عيسى موسى وبحضور رئيس فرع المرصد الوطني للسلامة المرورية اقليم الوسط الغربي ومعتمد المنطقة وبمشاركة منطقة الحرس الوطني ببوحجلة والهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة والفوج الجهوي للكشافة التونسية ومنظمة الهلال الأحمر التونسي .



