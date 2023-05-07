"تراث بلادنا.. ثروة اقتصادنا"، شعار تظاهرة ثقافية واقتصادية بتستور للتعريف بتراث الجهة

احتضن مركز تقديم التراث بتستور من ولاية باجة، اليوم الاحد، تظاهرة ثقافية كبرى بعنوان "تراث بلادنا.. ثروة اقتصادنا"، تهدف الى التعريف بتراث تستور خاصة وتراث ولاية باجة عامة في مجالات عديدة ومنها الصناعات التقليدية والموروث الغذائي والموسيقي والمعماري.



وتنتظم تظاهرة "تراث بلادنا.. ثروة اقتصادنا"، في اطار الدورة 32 لشهر التراث، وببادرة من وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والديوان الوطني للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للتربية بباجة وبلدية تستور والوكالة التونسية للتكوين المهني والكشافة التونسية جهة تستور ومهرجان الرمان بتستور وجمعية صيانة مدينة نابل وجمعية نكهة بلادي وجمعية المحافظة على الساعة الأندلسية بتستور وجمعية تراث و"فاقا للثقافة والترفيه والمهرجانات" و"بيت المونة" بتستور و"دار خيرة" بمساعدة فنية من برنامج "زر تونس" الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.

وقالت المندوبة الجهوية للثقافة بباجة هالة بن سعد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه التظاهرة تقدم التراث المادي واللامادي وعروضا للحرفيين في فناء مركز معماري فريد كما تعرف باهم المعالم بتستور، ومن شانها الترويج للمنتوج التقليدي بعد ملاحظة استقطابها لزوار من تونس ومن خارجها، معتبرة ان اختيار وكالة احياء التراث تنظيم احد التظاهرات الكبرى فى اطار شهر التراث بتستور هو اعتراف بالثراء الكبير لمدينة تستور فى مجالات الحرف والمعالم وتاريخها الاندلسي الذى يستحق التركيز عليه.

وقالت ممثلة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية فاتن الوسلاتي من جهتها ل"وات" ان التظاهرة تتزامن مع عدة تظاهرات بعدد من مناطق الجمهورية ويشارك فيها عدد هام من الحرفيين في الصناعات التقليدية والحرف والعروض التنشيطية الموسيقية كما انتظمت في اطارها ورشات حية للموروث الغذائي للاكلات التى تميز الجهة وللخزف والقرميد والنحاس والنسيج والاكساء وخاصة مرقوم تستور ومرقوم منطقة اولاد عيار والتطريز اليدوى والحياكة واللباس التقليدى الرجالي والنسائي.

واعتبر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بباجة عبد الستار المحرزي في تصريح ل"وات" ان شهر التراث مثل مناسبة للترويج للصناعات التقليدية والتعريف بالموروث الثقافي الثري لمناطق ولاية باجة ومحاولة اعادته واحيائه وتطويره ومثل فرصة للمشاركة في عدد من التظاهرات الكبري ومنها تظاهرة اليوم بالمركز التقديمي بتستور ولتنظيم تظاهرات بمناطق عمدون وقبلاط وباجة للتعريف بتقاليد الجهة ومنتوجاتها وادخالها في الديناميكية الاقتصادية.

وقال رئيس جمعية منتدى باجة "دار خيرة"، محمد بن عيش ان الجمعية تشارك في هذه التظاهرة لتقديم خصائص مدينة باجة وماكولاتها الاصلية مثل "المخارق والزلابية" والاجبان و"البرزقان" الذي تهدف الجمعية الى تثمينه وادراجه ضمن الموروث الوطنى اضافة الى التعريف بالالات الفلاحية القديمة المعروضة بدار خيرة بالمدينة العتيقة.

وقد تم في اطار هذا اليوم تقديم عرض موسيقي وشهادات تروي مسيرات مهنية ناجحة لحرفيين مختصين في التراث وزيارة نقطة البيع القديمي وتقديم عرض موسيقي خاص بالعرس التستوري مع تثمين الموروث والمخزون الحضاري للجهة وتنظيم ورشات عرض وتذوق للاكلات التقليدية وزيارة ميدانية لمعالم مدينة تستور وخاصة جامع تستور وساعة تستور.



