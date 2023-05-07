قفصة: انتفاع 80 شخصا بمنطقة السڨي بمعتمدية المظيلة بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات

نظمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بقفصة اليوم الأحد بمنطقة السڨي بمعتمدية المظيلة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة عدد من أهالي المنطقة، وذلك بمناسبة احتفال الديوان بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

وأفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بالجهة مراد رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الاختصاصات التي تضمنتها القافلة الصحية تمثلت في الطب الباطني والطب العائلي والطب العام وطب أمراض الجلدية وطب الأمراض الصدرية إضافة إلى حملات للتقصي حول سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ومرض السكري وضغط الدم، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين بهذه العيادات بلغ 80 شخصا.

وأشار مراد رجب إلى أن المندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ستبرمج خلال شهر ماي الجاري قافلات صحية مماثلة بكل من الدوارة بمعتمدية ام العرايس ومعتمدية سيدي عيش ومعتمدية سيدي بوبكر ومنطقة ماجورة بمعتمدية السند، مشيرا إلى أن هذه القوافل الصحية ستنتظم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وجمعية أطباء قفصة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والكشافة التونسية.

ولفت رجب الى ان المندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ستؤمن خلال أواخر شهر ماي وفي شهر جوان القادم قوافل طبية أخرى في الصحة الانجابية والجنسية لفائدة النساء بعدد من المناطق الريفية بكل من معتمديات ام العرايس والمظيلة وقفصة الجنوبية، مبينا ان الهدف من هذه القوافل الصحية هو تقريب الخدمات للمواطنين متساكني هذه المناطق.





