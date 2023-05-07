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الدورة 27 لجائزة الكومار الذهبي: تتويج الروائييْن توفيق العلوي وموحى حرمل

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 06:50 قراءة: 1 د, 14 ث
      
فازت الروايتان "جبل جلود" لتوفيق العلوي الصادرة عن دار محمد علي للنشر بجائزة الكومار الذهبي للرواية باللغة العربية. وتوّجت رواية Siqal, l'antre de l'ogresse" لموحى حرمل" بجائزة الكومار الذهبي للرواية باللغة الفرنسية، وهي صادرة عن منشورات "ديميتر".

وتمّ مساء يوم السبت بالمسرح البلدي بالعاصمة، الإعلان عن جوائز مسابقة الكومار الذهبي في دورتها السابعة والعشرين، وهي جائزة سنوية دأبت على إسنادها الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين "كومار" منذ سنة 1997. وحضر حفل توزيع الجوائز عدد من الكتّاب والمثقفين.

وفي ما يتعلّق ببقية الجوائز، أسندت لجنة التحكيم التي يرأسها الأستاذ رضا الكافي جائزتها الخاصة للرواية باللغة الفرنسية للروائية فضيلة عواني عن عملها "Le sacre des imbéciles". وفي المقابل، أسندت لجنة التحكيم الخاصة للرواية باللغة العربية التي يرأسها الأستاذ محمد القاضي، جائزتها للعمل "اليوم جمعة وغدا خميس" لسفيان رجب والصادرة عن دار "أركاديا".

وآلت جائزة الاكتشاف للرواية باللغة الفرنسية لمريم سلامي عن روايتها "je jalouse la brise du sud sur ton visage" والصادرة عن دار "سيراس" للنشر . أما جائزة الاكتشاف للرواية باللغة العربية، فقد ذهبت لـ "زمن الهذاين" لرفيقة البحوري، وهي صادرة عن دار محمد علي للنشر.

ووردت على لجنتيُ تحكيم الجائزة 37 عملا روائيا خلال جائزة هذا العام باللغة العربية منها 12 رواية نسائية، وكذلك 24 رواية باللغة الفرنسية.

وأشاد رئيسا لجنة تحكيم الجائزة باللغتيْن العربية والفرنسية بجودة الأعمال الروائية المشاركة وبالعدد القياسي المسجّل للروايات المشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الكومار الذهبي سجّلت منذ إحداثها سنة 1997 مشاركة 646 رواية باللغة العربية و332 رواية باللغة الفرنسية. وبلغ إجمالي الروايات الفائزة 161 رواية فائزة باللغتين العربية والفرنسية.

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