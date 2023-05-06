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وزارة الداخلية: حجز كميات هامة من الشماريخ ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط ملعب حمادي العقربي برادس

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 23:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت وزارة الدّاخليّة أن مصالحها الأمنيّة تولت اليوم السبت، حجز كميات هامّة من الشماريخ بمختلف أنواعها (كان من المُزمع استعمالها أثناء المقابلة الرياضيّة التي ستجرى غدا بملعب حمادي العقربي برادس) ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط الملعب، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

واضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه بناءً على ما تقدّم وحفاظا على سلامة الجماهير الرّياضيّة، سيتمّ اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أبرزها في تشديد المراقبة الترتيبيّة على جميع وسائل النقل المتجهة نحو الملعب، والسّماح فقط بإدخال قوارير المياه والمشروبات الغازيّة صغيرة الحجم مع نزع أغطيتها.

وأهابت الوزارة بالجميع بضرورة الحفاظ على الأجواء الاحتفاليّة واحترام القانون.

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