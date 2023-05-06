الفروع الجامعية للتعليم بأريانة تدعو وزير التربية إلى النظر في ما اعتبرته تجاوزات أقدمت عليها متفقدة لمادة العربية

طالبت الفروع الجامعية للتربية بجهة أريانة في بيان أصدرته، أمس الجمعة، عقب اجتماعها بدار الاتحاد الجهوي للشغل، وزير التربية بـ"التدخل العاجل" والنظر في ما اعتبرته تجاوزات أقدمت عليها متفقدة لمادة العربية و"التي أصبح وجودها سببا للاحتقان وعنصر توتر بالجهة"، وفق نصّ البيان.



وأوضحت الفروع النقابية في بيانها أن المتفقدة "أصبحت تتدخل في مجالات لا تعدّ من اختصاصها وآخرها طرد أستاذة نائبة من الفصل بإعدادية حي النصر، وحجز التلاميذ واستجوابهم، وتطاولها على كل الهياكل والأطر القانونية"، معتبرة أن "وجودها بمركز الإصلاح مع اقتراب الامتحانات الوطنية قد ينعكس سلبا على كل العملية التربوية".



وحمل البيان توقيع كل من الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية باريانة، والفرع الجامعي لعملة التربية، والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين، والفرع الجامعي لموظفي التربية، والنقابة الأساسية لمرشدي التطبيق.



بدوره، أكد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة، منتصر بن رمضان، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفروع الجامعية للتعليم بأريانة "قرّرت عدم التعامل مستقبلا مع المتفقدة المذكورة، كما تهدّد بمزيد من التصعيد في صورة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة وإيقافها عند حدها"، وفق تعبيره.



يشار إلى أنّ الإطار التربوي بكافة المؤسسات التربوية بأريانة نفذ أمس الجمعة بدعوة النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة، وقفة احتجاجية بداية من الساعة العاشرة صباحا "دفاعا عن كرامة المربي وقيمته الاعتبارية التي وقع ضربها في عديد المناسبات وبشتى الطرق في عديد المؤسسات التربوية بجهة أريانة"، وفق بيان صادر عن النقابة أدانت فيه ما وصفته بـ"الاعتداء المشين من قبل متفقدة في مادة العربية على أستاذة نائبة بإعدادية حي النصر وطردها في ظل صمت الوزارة على تجاوزاتها وتجاوزات غيرها".

يذكر أن المدرسة الإعدادية حي النصر بأريانة شهدت يوم الثلاثاء 2 ماي الثلاثاء إضرابا بيوم واحد احتجاجا على هذه الحادثة"، بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة.



