Babnet

الفروع الجامعية للتعليم بأريانة تدعو وزير التربية إلى النظر في ما اعتبرته تجاوزات أقدمت عليها متفقدة لمادة العربية

تكريم الأساتذة و النقابة و الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة و إدارة المؤسس للأستاذة التي وقع الاعتداء عليها و التشهير بها من طرف متفقدة العربية
Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 17:36 قراءة: 1 د, 22 ث
      
طالبت الفروع الجامعية للتربية بجهة أريانة في بيان أصدرته، أمس الجمعة، عقب اجتماعها بدار الاتحاد الجهوي للشغل، وزير التربية بـ"التدخل العاجل" والنظر في ما اعتبرته تجاوزات أقدمت عليها متفقدة لمادة العربية و"التي أصبح وجودها سببا للاحتقان وعنصر توتر بالجهة"، وفق نصّ البيان.

وأوضحت الفروع النقابية في بيانها أن المتفقدة "أصبحت تتدخل في مجالات لا تعدّ من اختصاصها وآخرها طرد أستاذة نائبة من الفصل بإعدادية حي النصر، وحجز التلاميذ واستجوابهم، وتطاولها على كل الهياكل والأطر القانونية"، معتبرة أن "وجودها بمركز الإصلاح مع اقتراب الامتحانات الوطنية قد ينعكس سلبا على كل العملية التربوية".

وحمل البيان توقيع كل من الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية باريانة، والفرع الجامعي لعملة التربية، والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين، والفرع الجامعي لموظفي التربية، والنقابة الأساسية لمرشدي التطبيق.

بدوره، أكد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة، منتصر بن رمضان، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفروع الجامعية للتعليم بأريانة "قرّرت عدم التعامل مستقبلا مع المتفقدة المذكورة، كما تهدّد بمزيد من التصعيد في صورة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة وإيقافها عند حدها"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ الإطار التربوي بكافة المؤسسات التربوية بأريانة نفذ أمس الجمعة بدعوة النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة، وقفة احتجاجية بداية من الساعة العاشرة صباحا "دفاعا عن كرامة المربي وقيمته الاعتبارية التي وقع ضربها في عديد المناسبات وبشتى الطرق في عديد المؤسسات التربوية بجهة أريانة"، وفق بيان صادر عن النقابة أدانت فيه ما وصفته بـ"الاعتداء المشين من قبل متفقدة في مادة العربية على أستاذة نائبة بإعدادية حي النصر وطردها في ظل صمت الوزارة على تجاوزاتها وتجاوزات غيرها".
يذكر أن المدرسة الإعدادية حي النصر بأريانة شهدت يوم الثلاثاء 2 ماي الثلاثاء إضرابا بيوم واحد احتجاجا على هذه الحادثة"، بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266119


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
24°
 Babnet29° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1530°-1820°-1721°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    