(تونس لديها  أدنى صافي تكاليف سنوية لأجور عدد من المهن  وخاصة الاطارات (وكالة النهوض بالاستثمارالخارجي

تعد تونس من الدول التي لديها أدنى صافي تكاليف سنوية (أجور سنوية مع الضمان الاجتماعي) لعدد من المهن وخاصة الاطارات ، مقارنة بالعديد من الدول المنافسة والدول الأوروبية، بما في ذلك المغرب ورومانيا وبلغاريا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وفقا لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



وبينت الوكالة في وثيقة بعنوان "تكاليف الأجور في تونس 2023" نشرتها في ماي 2023، أن الكلفة السنوية لاطار يشغل منصب محلل دعم في مجال الإعلامية (يوفر دعما من الخط الأول ويهتم بالمساعدة وتثبيت أنظمة الإعلامية) في حدود 9ر5 ألف أورو، فيما تتجاوز 7ر9 ألف أورو في المغرب و 5ر11 ألف أورو في رومانيا و 7ر12 ألف أورو في بلغاريا.



وحسب نفس المصدر، فإن الوظيفة ذاتها في في فرنسا وألمانيا تكلف صاحب المؤسسة 4ر43 ألف أورو و 2ر50 ألف أورو على التوالي.

وأضافت الوكالة، أن المهندس الإلكتروني (الذي يصمم ويطور ويختبر مكونات إلكترونية أو أجهزة أو أنظمة أو معدات من جميع الأنواع) يتلقى في تونس حوالي 5ر13 ألف أورو.

وتبلغ هذه الكلفة السنوية حوالي 7ر22 ألف أورو في رومانيا و 7ر28 ألف أورو في المغرب و 2ر55 ألف أورو في إسبانيا و 2ر69 ألف أورو في فرنسا ونحو 83 ألف أورو في ألمانيا



ويتقاضى مدير تنمية التجارة (الذي يحدد ويطور مصادر المرجع لتعزيز العلاقات وزيادة فرص الأعمال) ، أجرا سنويا (بمساهمات) مقدار 3ر12 ألفأورو في تونس، مقابل أجر سنوي يصل إلى 4ر20 ألف أورو في رومانيا و3ر26 ألف أورو في المغرب و 4ٍ49 ألف أورو في إيطاليا و 65 ألف أورو في فرنسا و 7ر77 ألف أورو في ألمانيا.

وتبلغ الكلفة السنوية لما يتقاضاه مهندس الروبوتات (المسؤول عن تصميم واختبار وصناعة الروبوتات) حوالي 3ر15 ألف أورو في تونس وهي، أيضا، تعتبر بعيدة عن ماهو موجود في دول أخرى، لا سيما بلغاريا ورومانيا (26 ألف أورو) والمغرب (2ر34 ألف أورو) وإيطاليا (7ر57 ألف أورو) وفرنسا (5ر74 ألف أورو) وألمانيا (8ر88 ألف أورو).

وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إلى أن هذا التقرير يهدف إلى إعطاء فكرة عامة عن بعض تكاليف أجور الموظفين في تونس عند إحداث المؤسسات.



وتصدر البيانات الخاصة بتكاليف الإنتاج في الدول الأجنبية المذكورة، حسب الوكالة عن قاعدة بيانات دولية وهي fDi Benchmark و Financial Times





