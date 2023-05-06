الهلال السعودي يخسر لقبه الآسيوي أمام أوراوا الياباني

فقد الهلال السعودي لقب رابطة أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني صاحب الأرض في إياب الدور النهائي اليوم السبت.



وكان الهلال بطل آسيا أربع مرات وحامل اللقب قد تعادل 1-1 على أرضه الأسبوع الماضي، ليخسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2007 و2017.

وجاء تتويج أوراوا بسيناريو مماثل لما حدث قبل ست سنوات، حيث تعادل مع الهلال ذهابا بهدف لكل منهما ثم فاز إيابا بهدف.

وجاء هدف أوراوا في سايتاما اليوم بواسطة أندريه كاريو لاعب الهلال بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 48.



وكان الهلال، الذي تفوق 3-صفر على أوراوا في مجموع مباراتي نهائي رابطة الأبطال في 2019، الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وضغط من البداية واقترب من التسجيل عدة مرات، منها بفضل تسديدة قوية من كاريو لاعب وسط بيرو لكنها تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 42.

لكن بعد الاستراحة ارتقى النرويجي ماريوس هويبراتن مدافع أوراوا عاليا لمقابلة ركلة حرة ووضع الكرة برأسه نحو المرمى ومرت من الحارس عبد الله المعيوف، وحاول كاريو إبعادها لكنه وضعها في شباكه.

وضغط الهلال بكل قوة وفرض ضغطا هائلا على أوراوا خاصة في الدقائق الأخيرة، وكاد أوديون إيغالو أن يسجل هدفا التعادل في الدقيقة 90، لكن الحارس شوساكو نيشيكاوا أنقذها بقدمه ببراعة.



