سفيرة الامارات تؤكد خلال زيارتها لمعبد الغريبة أنّ جزيرة جربة تمثّل نموذجا للتسامح والتعايش السلمي

قالت سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بتونس، إيمان احمد السلامي، على هامش زيارتها اليوم الجمعة لمعبد الغريبة بجزيرة جربة، إن تونس أرض للتسامح وجزيرة جربة نموذج لهذا التسامح والتعايش السلمي الذي يؤكده مناخ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش والانسجام بين أهالي الجزيرة، حسب تعبيرها.



ويعيش معبد الغريبة هذه الأيام على وقع احتفالات زيارته السنوية الممتدة حتى يوم 9 ماي الجاري وسط توقعات بتحقيق زيادرة بـ40 بالمائة في عدد الزوار من مختلف انحاء العالم مقارنة بالسنة الماضية وفق منظمي هذه التظاهرة.



وأكّدت السفيرة أنها بزيارتها لمعبد الغريبة لامست بالفعل النموذج التسامح ومدى احترام الاديان باختلافها، وأهمية الترابط والتواصل الذي يجمع أهالي جربة، مثمّنة هذه المبادئ سيما وأنّها مبادئ مؤسسة لدولة الامارات، وفق تعبيرها.

وأضافت أن كلّ مكان على هذه الجزيرة يؤكد أنها أرض تسامح ويكشف روح الانسانية بغضّ النظر عن اختلاف الاديان، ويبرز بساطة العيش والتعامل، وهو أمر مهم جدّا يحتاجه العالم اليوم للتعايش السلمي، والعيش المشترك، والرقي في التعامل.



والتقت السفيرة التي كانت مرفوقة بوالي مدنين، سعيد بن زايد، برئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة، بيريز الطرابلسي، والوزير السابق للسياحة، روني الطرابلسي، اللذين ثمّنا هذه الزيارة التي توجّه عدة رسائل ايجابية تؤكد الاحترام والتسامح والسلام.



وتابعت السفيرة مختلف الطقوس التي تمارس في معبد الغريبة، واطّلعت على تاريخ هذا الكنيس الاقدم في افريقيا والذي يحتوي على واحد من أقدم التوراة.

يذكر ان الزيارة السنوية للغريبة انطلقت أمس الخميس وتواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل، وتميّزت بحضور هام لم يشهده المعبد منذ سنة 2010، بما يجعل زيارة هذه السنة انطلاقة هامة ينتظر أن تُحقَّق فيها ارقام قياسية، سيما وأنه سيتم استقبال زوار تغيبوا عن المعبد وعن تونس منذ اكثر من 6 سنوات، وفق خضير حانية مسؤول بمعبد الغريبة.



