دورة في الرقبي ب7 لاعبين من 10 إلى 13 ماي الجاري في نابل

ينظم المعهد الثانوي بيير منديس فرانس التابع لشبكة مؤسات التعليم الفرنسي بتونس دورة في الرقبي ب7 لاعبين ( دورة الوادي) وذلك في الفترة من من الأربعاء 10 ماي إلى السبت 13 ماي الجاري في نابل.



وينتظر ان تجمع الدورة الرقبي "بسبعة لاعبين" ، التي تنظمها وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بالتعاون مع المعهد الثانوي بيير مانديس فرانس بتونس العاصمة ، أكثر من 130 رياضيًا ورياضية مسجلين بعدد من المعاهد الفرنسية في تونس والمغرب اضافة الى لاعبين من اندية تونسية.

وستشارك في الدورة بالخصوص نوادي الرقبي بالملعب النابلي وجمعية التحرير الرياضي ومعهد رينيه ديكارت بالرباط ( المغرب) ومعهد غوستاف فلوبير والمعهد الثانوي بيير مانديس فرانس بتونس .



