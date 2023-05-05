نابل: انطلاق مجمع رائدات الهوارية في زراعة نبتة الملوخية ببذورها الأصلية كموروث ثقافي لامادي

انطلق مجمع رائدات الهوارية بداية الأسبوع الجاري في زراعة نبتة الملوخية ببذورها الأصلية، بالفضاء الأخضر للرائدات، الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع، وذلك في إطار "مشروع إنتاج نبتة ملوخية أكيلاريا القرطاجية"



ويهدف هذا المشروع إلى إدراج نبتة الملوخية التي تتميز بها معتمدية الهوارية ضمن التراث الثقافي اللامادي، والتي سيتم الترويج لها ضمن تظاهرة "أيام أكيلاريا القرطاجية للمرأة الريفية" من 11 إلى 16 جويلية القادم، وفق ما ذكره المكلف بالإعلام والتوثيق بمجمع رائدات بالهوارية أمين بلكحلة، في تصريح لصحفية (وات)...



وبين المصدر ذاته، أن لهذه التظاهرة أبعاد ثقافية وسياحية، باعتبار أنها تهدف إلى مزيد التعريف بمعتمدية الهوارية ومخزونها التراثي والترويج لمنتوجات المجامع التنموية والتشجيع على الإنتاج بالوسط الريفي باعتبار ان الترويج يبقى من أبرز الإشكاليات التي تعترض المرأة الريفية، وفق تعبيره



وأشار بلكحلة إلى الانطلاق في تهيئة الأرض وزراعتها على ان لتتم في ما بعد متابعة نمو النبتة وتجميع ورق الملوخية وتجفيفها بمقر المجمع، لافتا الى العمل على توفير آلات تعليب خاصة بالمجمع والانخراط في برنامج وزارة شؤون المرأة والأسرة المتعلق بالترويج لمنتوجات المجامع التنموية بالفضاءات التجارية الكبرى



وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن عدد من المشاريع المبرمجة لسنة 2023 بالاشتراك مع دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الإنتاج الفلاحي المحلي بالهوارية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بنابل



جدير بالذكر أن نشاط المجمع النسائي "رائدات" بالهوارية انطلق يوم 7 أفريل الفارط وهو يضم 160 من النساء العاملات في القطاع الفلاحي ويتضمن عديد الاختصاصات التي تعتمد على استثمار الغطاء النباتي بمعتمدية الهوارية والتي تنفرد بإنتاج عديد المنتوجات الفلاحية على غرار الفول السوداني"الكاكوية" والملوخية البيولجية...



