الغرفتان الوطنيتان للنساء صاحبات المؤسسات ولصانعي المرطبات توقعان اتفاقيتي شراكة لتطوير أنظمة إدارة الجودة

أبرمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات والغرفة الوطنية لصانعي المرطبات، الخميس، اتفاقيتي شراكة تهدفان الى وضع أنظمة إدارة الجودة لفائدة المؤسسات المنخرطة بالغرفتين للحصول على شهائد المطابقة للمواصفات العالمية.



وستضمن شهائد المطابقة للمواصفات العالمية، السلامة الصحية للمستهلكين والجودة بمواصفات عالمية للمنتوجات الصناعية والغذائية التونسية وما ينتج عنه من سهولة ترويجها في الأسواق الخارجية، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



وحضر موكب التوقيع، الذي انتظم بمقر منظمة الأعراف، ممثلون عن مؤسستين للشهائد المطابقة للمواصفات العالمية ووزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات وعدد من أعضاء الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للنساء صاحبات المؤسسات بأريانة.



كما انتظم على هامش هذا اللقاء، موكب تسليم رئيسة الغرفة الوطنية لصانعي المرطبات ، سامية ذياب، لشهادة نظام إدارة الجودة "ايزو 9001" الذي يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة حلقات الانتاج، وهو يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم اذ يبين الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لأعلى المستويات كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.



وأكّد الحاضرون أهمية حصول المؤسسات التونسية على شهائد المطابقة للمواصفات التي تعزز من سمعتها واشعاعها داخل البلاد وخارجها بالإضافة الى ما توفره من فرص جديدة لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز تنوع الأعمال التجارية على الصعيديين الوطني والدولي، وفق البلاغ.



