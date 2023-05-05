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بنزرت: المصادقة على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة تفوق 5 ملايين دينار

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 07:39 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت الملتئمة، يوم الخميس، بمقر الولاية، على إتمام وانجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة تفوق 5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأوضح الوالي أنّه تمت المصادقة على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية في مجال تدعيم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والمنصة اللوجستية الصحية بالجهة، ومنها مشروع تقييم العروض لاستكمال أشغال تهيئة وصيانة الطرقات لبلدية منزل بورقيبة لسنة 2019، وتقييم العروض الخاصة بالتزود بمستلزمات صيدلية لفائدة المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، وتقرير تقييم العروض لاشغال الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بالولاية لسنة 2022، وأشغال التغليف السطحي للمسالك الريفية وتعبئة الحواشي بالولاية لسنة 2023، وصفقة صيانة آلة المفراس بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، وتقييم العروض لمشروع بناء قاعة متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية بالعالية.
وأكّد أن السلط الجهوية وجميع المصالح المحلية والجهوية حريصة على تأمين كل ظروف انطلاق إنجاز كافة البرامج والمشاريع المصادق عليها في الابان على غرار المشاريع المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق الولاية، والتاكيد على متابعتها قطاعيا بالتعاون مع بقية الهياكل المتدخلة.



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