تونس تحتضن سنة 2024 الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للأم المثالية

شاركت الجمهورية التونسية ممثلة في وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أمس الأربعاء بمحافظة الأقصر المصرية، في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، كضيف شرف المهرجان لهذه السنة.



وتم اثر الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي تنظمه جامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية، ومجموعة نزيه، الإعلان عن استضافة تونس الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للأم المثالية سنة 2024، وفق بلاغ للوزارة.



وكانت مراسم الاحتفال الذي أقيم في ساحة معابد الكرنك، انطلقت بالنشيد الرسمي لكل من مصر البلد المضيف وتونس ضيف شرف المهرجان والإمارات الراعي الرسمي للمهرجان، تلتها كلمة منسق عام المهرجان صلاح الجعفراوي، مستشار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.



وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالمناسبة مداخلة حول خصائص التّجربة التّونسيّة في المجالات المتّصلة بالنهوض بالأسرة وببرامج التمكين الاقتصادي للنساء وللأمهات، وذلك خلال حلقة نقاشيّة شاركت فيها مجموعة من الباحثات المصريّات وممثلون عن 10 دول مشاركة إلى جانب الباحثة التونسيّة هاجر خنفير.



وبيّنت آمال بلحاج موسى بحضور سفير تونس بمصر محمد بن يوسف، أن تونس تعتمد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الأم وتمكينها اقتصاديّا حفاظا على توازن الأسرة واستقرارها، مستعرضة مسار التجربة التونسية في مجال تكريس حقوق النساء والعمل على الحد من التمييز ضدّهنّ بفضل إسهامات العديد من روّاد الإصلاح وتراكم المنجز، مؤكدة أنّ دستور تونس الجديد الصادر 25 جويلية 2022 يضمن الحريات ويكفل المساواة ويدعم حقوق المرأة.



وشددت على حرص الدولة التونسية على دعم الأمّهات اللاّتي يُعلْن أسرهنّ في وضعيّات خاصّة واللّاتي يعانين الفقر والهشاشة الاقتصاديّة وذلك من خلال برنامج "التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" بهدف مساعدتهنّ على ضمان الاستقلاليّة الاقتصاديّة ودعم مساهمتهنّ في التّنمية المحلّيّة والجهويّة وإحداث مواطن رزق لفائدة أمهات التلاميذ من أجل حمايتهم من الانقطاع عن الدّراسة جرّاء الخصاصة في إطار تنفيذ برنامج "التّمكين الاقتصادي لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي".



وأضافت أنّ تونس بصدد تنفيذ البرنامج الوطنيّ الجديد لريادة الأعمال النّسائيّة "رائدات باعتمادات تناهز 70 مليون دينار" لتعزيز نسب تشغيليّة النّساء، ووضع خطّة وطنيّة حول المرأة والتّغييرات المناخيّة مع تركيز التدخّل بالمناطق ذات الأولويّة وفي انسجام تام مع توجهات الدولة الاجتماعيّة.



وفي مجال مقاومة العنف ضد المرأة، أكّدت الوزيرة آمال بلحاج موسى اعتماد مقاربة تشاركيّة وعمل شبكيّ جامع لجهود كلّ المكوّنات بوضع قانون أساسي عدد 58 لسنة

2017 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة باعتباره آليّة وطنيّة ترصد هذه الظّاهرة وتساعد على تطوير السّياسات في مجال العنف.



وشهد المهرجان في دورته الحالية تكريم مرشّحة تونس، سامية ملّوش مثال لمسيرة نضالية لأم أرادت أن يدرس ابنها الكفيف في مسار وعر مع تلاميذ مبصرين ليحقق التميز وهو يزاول تعليمه الآن بالمعهد الكندي بتونس للحصول على بكالوريا دولية إضافة إلى تكريم سعاد بن حمزة أم تونسية حاضنة لأطفال فاقدي السند من قرية "س و س" أكودة.



وتخلّل المهرجان عرض لجملة من الفقرات الغنائية والفقرات الراقصة من بالي الأطفال التي تتغنى بدور الأم من طرف فرقة جامعة الأقصر وفرق محلية إضافة إلى فقرة غنائية من قبل دولة سنغافورة.

كما تم عرض شريط ترويجي حول الموروث الثقافي والسياحي لتونس، اضافة الى تكريم ثلة من الشخصيات العامة وممثلي الدول المشاركة وتكريم أمهات المحافظات.



