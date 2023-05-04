الموقع الأثري بأوذنة يحتضن فعاليات الملتقى الدولي "المدن في الفترة التاريخية المتأخرة في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال افريقيا"

احتضن الموقع الأثري بأوذنة على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء فعاليات الملتقى الدولي "المدن في الفترة التاريخية المتأخرة في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال افريقيا" وذلك بمشاركة مختصين وباحثين وطلبة في التراث من تونس والمغرب وفرنسا وألمانيا وانقلترا وإسبانيا.



ويعد هذا الملتقى الذي يعنى بدراسات المدن في الفترة التاريخية المتأخرة خلال الفترة الوندالية والبيزنطية الأول من نوعه في تونس ويهتم بدراسة القرن الخامس والسادس والسابع وقد قام بتنسيق اعماله العلمية مدير البحوث بالمعهد الوطني للتراث محي الدين الشوالي، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.



وتضمنت الجلسات العلمية التي تضمنها الملتقى مداخلات تمحورت حول توظيف التكنولوجيات الحديثة لخدمة الثقافة والتراث قدمها كل من محمد بن فتح الله والسيد وحيد الغزي ممثلين عن إدارة الإعلامية بالوكالة، واستعرضا خلالها تجربة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في التثمين الرقمي للتراث وأهم المشاريع الرقمية التي قامت بها لتثمين المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية باعتماد الواقع المعزز والواقع الافتراضي والزيارات °360.

كما قدم ، مدير الإدارة الفنية بالوكالة معز طوبال مداخلة بعنوان " تثمين المدن التاريخية المتأخرة في تونس من خلال مشاريع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية المنجزة بكل من بيلاريجيا ودقة وأوتيك.".

وجدير بالذكر أن هذا الملتقى العلمي يندرج ضمن مشروع بحث دولي "أطلس" يمتد على ثلاث سنوات انطلق من مدريد ومر بهامبورغ و لاروشال فتونس وسيختتم سنة 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد .



