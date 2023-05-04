باجة: قوافل الصحة الانجابية تهدف الى تقديم خدمات لاكثر من الف شخص (المدير الجهوى للديوان بباجة)

تهدف قوافل الصحة الانجابية، التى تنتظم بمناسبة خمسينية الديوان الوطنى للاسرة والعمران البشري بمختلف معتمديات ولاية باجة، الى توفير خدمات الديوان لاكثر من الف شخص خلال الفترة المتراوحة بين 2 ماي و20 جوان القادم، وفق المندوب الجهوى للديوان لسعد مديمغ.



وبين مديمغ ل"وات" ان هذه المبادرة، تمثل فرصة للتعريف بخدمات الديوان ومس اكبر عدد من الشرائح وتكريم المتقاعدين والاعتراف بجهود العاملين السابقين بالديوان، مضيفا ان مثل ههذه التظاهرات، من شانها تعزيز العمل اليومي للمندوبية، مذكرا بان فريقين من المندوبية يتنقلون يوميا الى كل معتمديات الجهة ويقدمون خدمات خاصة للنساء والشباب والمعوقين فى مجالات الصحة الانجابية و النفسية والعقلية والاحاطة والتوجيه للمراة المعنفة.



ويحتوى البرنامج الاولي للاحتفال بخمسينية الديوان بالمندوبية الجهوية بباجة تكريم شركاء المندوبية والقدماء المتقاعدين وتنظيم يوم مفتوح بالمندوبية وتنظيم قوافل صحية بعدد من المؤسسات الجامعية وبمراكز الرعاية الصحية بتبرسق ودقة والحمراء وتستور وعش الزيتون والمجمع الفلاحي بتيبار والمجمع الفلاحي خيرات بلادى بتستور وخيرات بلادى بدجبة وبمصنع لكوابل السيارات بمجاز الباب وبمركز قرطبة لحاملي الاعاقة ودار الثقافة عمار فرحات.



