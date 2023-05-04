Babnet

توقيع برنامج تنفيذي بين تونس وسلطنة عمان في مجال المحافظة على التراث

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 07:42 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تم يوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية توقيع برنامج تنفيذي بين تونس ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة، يتعلق بالمحافظة على التراث في مجال ترميم المعالم التاريخية والأثرية وصيانتها.

وجرى توقيع هذا البرنامج من قبل وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني. وهو يهدف إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وسلطنة عمان في المجال الثقافي والتراثي.

وطبقا لهذا البرنامج المشترك، من المنتظر أن يتم إرسال فريق يتكون من خبير في التراث المعماري ومهندسين وفنيين تونسيين متخصصين في مجال ترميم المواقع الأثرية إلى سلطنة عمان عن طريق المعهد الوطني للتراث لصيانة القلاع والحصون والمعالم التاريخية وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة وبما يتفق مع خصائص التراث العمراني من ناحية المواد المستخدمة والحلول المعتمدة للتدخل والمعالجة بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة .

وخلال موكب التوقيع أوضحت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها، أن توقيع هذا البرنامج التنفيذي هو ثمرة النتائج الإيجابية التي حققها التعاون العماني التونسي في مشاريع الترميم والصيانة في سلطنة عمان في وقت سابق.
كما أشارت بالمناسبة إلى متانة العلاقات التاريخية بين تونس وسلطنة عمان وعمق الروابط الثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدة على أهمية العمل على ضمان استمرارية هذه العلاقات المتميزة، وذلك عبر تعزيز تبادل الخبرات بينهما بما من شأنه أن يخدم مصلحة الشعبين.
ومن جهته أكد سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني حرص بلاده على تطوير العمل المشترك مع تونس ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وذلك في مجال صيانة وترميم العديد من القلاع والحصون القديمة والمساجد والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بهدف المحافظة على مفردات التراث العماني وضمان استدامتها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265945


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 04 ماي 2023 | 14 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:23 03:45
Babnet
19°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1424°-1530°-1531°-1821°-17
  • Avoirs en devises
    21855,3

  • (3 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =3,05995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 Mai)   645,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    