توقيع برنامج تنفيذي بين تونس وسلطنة عمان في مجال المحافظة على التراث

تم يوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية توقيع برنامج تنفيذي بين تونس ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة، يتعلق بالمحافظة على التراث في مجال ترميم المعالم التاريخية والأثرية وصيانتها.



وجرى توقيع هذا البرنامج من قبل وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني. وهو يهدف إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين تونس وسلطنة عمان في المجال الثقافي والتراثي.



وطبقا لهذا البرنامج المشترك، من المنتظر أن يتم إرسال فريق يتكون من خبير في التراث المعماري ومهندسين وفنيين تونسيين متخصصين في مجال ترميم المواقع الأثرية إلى سلطنة عمان عن طريق المعهد الوطني للتراث لصيانة القلاع والحصون والمعالم التاريخية وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة وبما يتفق مع خصائص التراث العمراني من ناحية المواد المستخدمة والحلول المعتمدة للتدخل والمعالجة بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة .



وخلال موكب التوقيع أوضحت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها، أن توقيع هذا البرنامج التنفيذي هو ثمرة النتائج الإيجابية التي حققها التعاون العماني التونسي في مشاريع الترميم والصيانة في سلطنة عمان في وقت سابق.

كما أشارت بالمناسبة إلى متانة العلاقات التاريخية بين تونس وسلطنة عمان وعمق الروابط الثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدة على أهمية العمل على ضمان استمرارية هذه العلاقات المتميزة، وذلك عبر تعزيز تبادل الخبرات بينهما بما من شأنه أن يخدم مصلحة الشعبين.

ومن جهته أكد سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني حرص بلاده على تطوير العمل المشترك مع تونس ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وذلك في مجال صيانة وترميم العديد من القلاع والحصون القديمة والمساجد والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بهدف المحافظة على مفردات التراث العماني وضمان استدامتها.



