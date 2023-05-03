سهرة فلكية بمدينة العلوم بتونس حول "السماء الرقمية" يوم السبت القادم

أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السنوسي اليوم الاربعاء بأن زوار مدينة العلوم سيكون لهم موعدا يوم السبت 6 ماي الجاري مع سهرة فلكية حول "السماء الرقمية".



وأضافت سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن السهرة الفلكية الشهرية والتي اعتادت مدينة العلوم تنظيمها كل شهر تنطلق من الساعة الثامنة مساء واختارت موضوع السماء الرقمية هذا الشهر لتوفير معلومات حول كيفية استغلال البرمجيات الفلكية والمواقع الالكترونية للاحاطة بكل مايهم المعطيات الرقمية الفلكية.



ولفتت الى أن المعطيات الرقمية الفلكية توفّر بيانات حول النجوم وحركة الأجرام السماوية وستمكن المحاضرة التي ستقدمها السهرة الفلكية في الغرض بعنوان "السماء الرقمية" من أدوات البحث للاطلاع عن كثب على المعطيات الفلكية.



وستتخلل السهرة الفلكية عملية رصد للقمر وكوكبي الزهرة والمريخ بحضور مؤطرين علميين من مدينة العلوم للاجابة على استفسارات الزوار كما سيتم تنظيم ورشات علمية حول "الكويكبات النجمية" والتعريف ببرمجيات السيلاريوم لتحديد مواقع النجوم والكواكب وأبرز الظواهر الفلكية.



