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آفاق تطوير التعاون مع غرف التجارة والصناعة الإفريقية، محور لقاء نبيل عمار برئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 07:40 قراءة: 0 د, 20 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس منير المؤخر، الذي قدّم له بسطة حول عمل الغرفة وآفاق تطوير التعاون مع غرف التجارة والصناعة الإفريقية.

وأكّد الوزير خلال هذا اللّقاء، حرص الوزارة على مرافقة الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ودعم جهودهم الرامية الى مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس وكافة الدول الافريقية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء.

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