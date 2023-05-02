بنزرت: بطاقة ايداع بالسجن في حق شخص هدد قاضي الجلسة

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الاول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله ، في تصريح ل/وات/ ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد احد الاشخاص ، من اجل محاولة الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح والتهديد به ،ضد قاضي بالجلسة ،وهضم الجانب الواقع بالجلسة،وضد موظف من النظام العدلي بالقول والتهديد ،وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة والتهديد به ،وتعطيل حرية العمل باستعمال التهديد ،والسرقة الواقعة باستعمال التهديد بالعنف الشديد للواقع له السرقة ،طبقا للفصول 59و125و126و136و223و258و260و261،من المجلة الجزائية ،والقانون عدد 33المؤرخ في 12جوان 1969المتعلق بالاسلحة.



واضاف انه عقب استكمال اجراءات الاستنطاق اصدر بطاقة ايداع في المتهم .



يشار ان واقعة الحال تعود ليوم 28افريل المنقضي 2023، حين تعرضت قاضية عقارية توجهت في اطار عملها الروتيني لاجراء مسح عقاري باحد العقارات بالجهة ،لكن المتهم اشهر في وجهها شفرة حلاقة وهددها بالعنف واختطف عنوة ملفا من ايديها ولاذ بالفرار ، قبل ان تتعهد مصالح فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت بالموضوع حيث تمكنت اثرعمل استعلاماتي دقيق من القاء القبض عليه ، وتبين انه تم ايقافه سابقا بتهمة شبهة الانتماء لجريمة إرهابية ،وفق مصدر جهوي مسؤول .



