وزارتا التشغيل والسّياحة تعلنان عن إعداد استبيان الكتروني من 2 الى 10 ماي موجه إلى مهنيي المؤسسات السياحية لتحديد حاجياتهم من الموارد البشرية

أعلنت وزارتا التشغيل والتكوين المهني والسّياحة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد استبيان الكتروني موجّه إلى أهل المهنة من المؤسّسات السّياحية لتحديد حاجياتهم من الموارد البشرية بهدف تلبيتها، وذلك انطلاقا من يوم 2 ماي وإلى غاية يوم 10 ماي الجاري.



ويأتي هذا الاستبيان، حسب ما جاء في بلاغ مشترك للوزارتين، تنفيذا لمُخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ يوم 17 أفريل 2023 بين وزارة التّشغيل والتّكوين المهني ووزارة السياحة والهياكل الراجعة اليهما بالنظر.



