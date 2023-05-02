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أريانة: إضراب بيوم لأساتذة إعدادية حي النصر احتجاجا على إهانة أستاذة من قبل متفقدة (تصريح)

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أفاد منتصر بن رمضان كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة بأن الإطار التربوي بالمدرسة الإعدادية حي النصر بأريانة "دخل اليوم الثلاثاء بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة المدينة في إضراب بيوم نجح بنسبة مائة في المائة" وفق تعبيره.

وأوضح بن رمضان في تصريح لـ /وات/ أن الاضراب جاء ردا على "ما أقدمت عليه متفقدة في مادة العربية بالجهة من بث للفوضى داخل حرم إعدادية حي النصر خلال زيارة مرافقة بيداغوجية لأستاذة نائبة في الإختصاص حيث عمدت وفق قوله إلى إخراجها من قاعة درسها و"التطاول" عليها بشكل انفعالي حاد أمام تلاميذها وتحويل التلاميذ من متلقين للمعرفة في مؤسسة تربوية إلى مستجوبين كتابيا في غرفة تحقيق من أجل إثبات إدانة أستاذتهم" حسب قوله.
وأضاف أنه وقع تكريم الأستاذة النائبة التي تمت إهانتها من قبل المتفقدة المذكورة مؤكدا وقوف الإطار التربوي إلى جانبها ونفي التلاميذ المعنيين لكل الاتهامات الموجهة إلى أستاذتهم". كما عبر عن "استنكار الفرع الجامعي لما آل إليه الوضع التربوي بالجهة .
وأضاف أن إضراب اليوم "ستليه خطوات تصعيدية أخرى بعد الرجوع إلى سلطة القرار النقابي في صورة عدم تجاوب سلطة الاشراف مع المطلب النقابي" وفق تعبيره.

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