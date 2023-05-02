نظمت جامعة تونس المنار، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلوم بتونس، الندوة الختامية لمشروع احداث الماجستير الدولي الجديد "دراسات في الهجرة: الحوكمة والسياسات والثقافات"، الذي انطلق تدريسه بتونس منذ السنة الجامعية 2021-2022 ويمتد على مدى ثلاث سنوات.



وأفادت منسقة هذا الماجستير على مستوى جامعة تونس المنار، سميرة المشري، خلال هذه الندوة، أن 45 طالبا تونسيا و5 طلاب من دول افريقية يزاولون تعليمهم في هذا الماجستير الجديد الذي يدرس وفق برنامج يعتمد اللغة الأنقليزية في عدد من المؤسسات التونسية والأوروبية ويهدف إلى تكوين مختصين وخبراء في إدارة الهجرة النظامية والآمنة.

وأضافت إن هذا الماجستير، الممول من قبل الوكالة التنفيذية للتعليم السمعي البصري والثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي والذي يندرج في إطار برنامج "ايراسموس +"، يدرس في كل من جامعة تونس المنار بصفتها منسق المشروع على المستوى الوطني وبجامعة تونس وبجامعة منوبة وعدد من الجامعات الأوروبية مثل جامعة "بالرمو" الإيطالية بصفتها المنسق الرئيسي وجامعة "غرناطة" الإسبانية وجامعة "واست منستر" البريطانية واتحاد الجامعات المتوسطية.

ولفتت الى أن الخمسين طالبا المسجلين في هذا الماجستير تم اختيارهم من بين أكثر من 200 مترشح، مشيرة الى أنه من المنتظر أن تتخرج الدفعة الأولى خلال السنة الدراسية 2023-2024 فيما تتخرج الدفعة الثانية منه خلال السنة الدراسية 2024-2025.

ويشرف على إدارة هذا الماجستير 25 أستاذا وباحثا وخبيرا من الجامعات التونسية الثلاث وأكثر من 20 أستاذا جامعيا من جامعة "باليرمو" وجامعة "واست منستر" وجامعة "غرناطة" بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال الهجرة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وقد وفر هذا المسار العلمي الجديد برنامجا تدريبيا شاملا لفائدة إطارات التدريس حيث تم تنظيم 17 دورة تكوين لفائدتهم امتدت من سبتمبر 2020 إلى ماي 2021 وشارك فيها 25 أستاذا من تونس و17 مدربا من أوروبا، وفق المتحدثة ذاتها.

وأشارت منسقة الماجستير الى أنه تم ضمن أيضا ضمن هذا البرنامج تنظيم 23 دورة تبادل دراسي مشترك بين مختلف الأطراف المشاركة في المشروع بهدف توحيد برامج التدريس في المؤسسات الجامعية التونسية والأوروبية، فضلا عن تنظيم 2 مدارس صيفية في غرناطة (إسبانيا) ولندن (المملكة المتحدة) تمخض عنها 31 نشاطا تطبيقيا متخصصا في إدارة الهجرة النظامية والآمنة.

ومن جهته أفاد رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة أنه من المنتظر أن يتم تنظيم دورة جديدة من المدرسة الصيفية في جويلية 2023 في باليرمو (إيطاليا).

وشدد شفرة على أهمية هذا الماجستير باعتباره مشروعا علميا رائدا من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام الطلبة المسجلين به للالتحاق باختصاصات مختلفة في الدكتوراه، مؤكدا أن تونس في أمس الحاجة إلى مختصين وخبراء في مجال الهجرة من أجل التمكن من دراسة هذه الظاهرة بطريقة دقيقة وعلمية والعمل على رفع التحديات التي تواجهها تونس في هذا الصدد.

يذكر أن برنامج "ايراسموس +" هو برنامج أوروبي لتبادل الطلاب والمعلمين بين الجامعات والمدارس الأوروبية الكبرى والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم تم إنشاؤه منذ سنة 1987





