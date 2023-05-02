سليانة: متساكنو مناطق العرب ومديونة وسيدي الباهي من معتمدية سليانة الشمالية يطالبون بايجاد حلول للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب

نفذ عدد من متساكني منطقة العرب ومديونة و سيدي الباهي من معتمدية سليانة الشمالية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بالانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والمطالب بايجاد الحلول لهذا الاشكال.



وبين أحد متساكني منطقة العرب (علي الجبالي) في تصريح ل"وات" أن مايقارب 300 عائلة تشكو العطش منذ قرابة 10 ايام، بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وشح العيون الجبلية، مشيرا الى ان الاهالي يتزودون من المجمع المائي مديونة، الذي يشكو من تراكم ديونه للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.



وطالب السلط المعنية بإيجاد حلول عاجلة لإشكالية الانقطاعات المتكررة والدورية باعتبار أن الهيئة القديمة للمجمع هي المتسببة في هذه المديونية وأن المواطنين يسددون المعاليم بصفة دورية، وفق قوله.



من جهته، قال رئيس مجمع مديونة (الهيئة الجديدة) توفيق الخروبي، إن ديون المجمع المتخلدة بذمة الشركتين تبلغ في حدود 17 ألف دينار، وانه لم يقع البت فيها منذ سنة تقريبا من قبل السلط القضائية، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الديون لتمكين أكثر من 200 عائلة من حقها في الماء الصالح للشرب.



