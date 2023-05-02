فقرات متنوعة في الدورة 26 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب من 6 إلى 12 ماي 2023

سيكون عشاق الفن الرابع على موعد مع الدورة 26 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب وذلك من 6 إلى 12 ماي 2023 .

وأعدّ القائمون على هذا الموعد الثقافي السنوي الهام برنامجا متنوعا يراوح بين العروض المسرحية والتربصات والمعارض الفنية التشكيلية وتقديم الكتب والشعر والموسيقى، فضلا عن الموعد القار في كل دورة والمتمثل في ندوة فكرية وهي ستحمل هذه السنة عنوان "المسارات الجمالية للمسرح التونسي اليوم" .

وستقام هذه الندوة يومي 7 و 8 ماي بمشاركة كل من محمد عبازة ومحمد مسعود إدريس وأنور الشعافي وعبدالحليم المسعودي ومريم عتيق الجلاصي وكيلاني زقروبة وعلي اليحياوي وفوزية ضيف الله.

وتستهل عروض الدورة يوم السبت 6 ماي على الساعة الثامنة مساء بعرض "عرائس الضوء" وهو عمل من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، يليه العرض الفني الفرجوي الكوميدي "ديما نضحك...ديما زاهي" لمحمد منير العرقي (س 21). ويكون الموعد مساء اليوم الموالي (الأحد 7 ماي) مع مسرحية "أنا الملك" للمخرج معز حمزة، المقتبسة عن "الملك أوديب" لتوفيق الحكيم، فيما يتابع الجمهور يوم الاثنين مسرحية "لعمى" وهي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجربة ومن إخراج أمير العيوني، وهي مقتبسة عن رواية خوسيه ساراماغو التي تحمل الاسم نفسه (العمى).

ويوفر المهرجان مساء يوم 9 ماي، الفرصة لمن لم يشاهد مسرحية "ثقوب سوداء" للمخرج عماد المي، التي كانت فازت في ديسمبر الماضي بمناسبة الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية، بجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير.

ويتابع جمهور المهرجان مساء يوم 10 ماي مسرحية "رحّل" إخراج ثريا البوغانمي ونصوص عبد الحليم المسعودي، ويكون الموعد في اليوم الموالي مع مسرحية "تائهون" التي أخرجها نزار السعيدي واشترك في كتابة نصها مع عبد الحليم المسعودي، قبل أن تختتم سلسلة العروض مع عرض "مايراوش"، وهي مسرحية عرائسية للكبار من إخراج محمد منير العرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن كل العروض تقام بالمركب الثقافي بمدنين وتنطلق على الساعة الثامنة مساء.

أما ندوة المسارات الجمالية فتقام بمركز الفنون الدرامية الذي يستضيف أيضا تربصا في جماليات الإخراج يقام من 7 الى 9 ماي تحت إشراف المبدع والمخرج أنور الشعافي، كما يستضيف الركز يوم 10 ماي (س 15) لقاء حواريا يجمع بين الشعر والموسيقى بمشاركة ضو ضيف الله وجلال حمودي، فضلا عن حفل توقيع كتاب الدكتورة فوزية ضيف الله "شذرات من حياة".

وبمناسبة الدورة 26 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب، سيكون ضيوف مدنين على موعد مع معرض للفنون التشكيلية، يقدم مختارات من إبداعات الفنانين الحبيب الغرابي ورؤوف ليسير.



