اجمالي رقم معاملات "اسمنت بنزرت" يتراجع بنسبة 81ر7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023

تراجع رقم معاملات شركة "اسمنت بنزرت" الاجمالي بنسبة 81ر7 بالمائة، مع موفى مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، ليبلغ 730 857 25 دينار (د).



ويفسر هذا التراجع بعدم تسجيل أي عملية تصدير لاسمنت بنزرت، خلال الثلاثي الأول لسنة 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة التي نشرتها بورصة تونس على موقعها.



وانخفض، بدوره، رقم المعاملات الاجمالي للقطاع في تونس بختلف أصنافه (اسمنت وكلنكر وجير...) بنحو 42ر9 بالمائة، في حين، تطور رقم معاملات الشركة على المستوى المحلي بنسبة 16ر20 بالمائة، مع موفى مارس 2023، ليناهز 730 857 25 د، مقابل 049 339 4 د.



وتقلص انتاج "الكلنكر" بحوالي 100 52 طنا أي مايعادل نسبة 36ر32 بالمائة، مقارنة بموفى مارس 2022.



وتقهقر، كذلك، انتاج الشركة للاسمنت بنحو 895 11 طنا (81ر9 بالمائة)، مقارنة بمارس 2022، ليبلغ ما يعادل 288 109 طنا. كما تراجع انتاج "الجير" بنحو 14ر30 بالمائة ما يعادل 703 أطنان، مقارنة بسنة 2022.



ويعود هذا الانخفاض الى تراجع الطلب على مادة "الجير" على مستوى السوق الوطنية وفي القطاع ككل. علما أن انتاج الاسمنت و"الجير" يرتبط بصفة مباشرة بالكميات التي تم بيعها.



وأكدت شركة "اسمنت بنزرت" مواصلة الايفاء بالتزاماتها مع المزودين، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها. وأشارت الى تسديد 988 613 15 د من قروضها على المدى المتوسط لتنخفض قيمته الى حدود 275 246 106 د، مع موفى مارس 2023.



ولفتت الشركة الى ارتفاع قروض التصرف، الى غاية 31 مارس 2023، لتبلغ 525 848 50 د، بهدف تمويل المخزون مسبقا. وأوضحت أنها ستسدد هذه القروض في الآجال المحددة مع امكانية تمديدها الى آجال لاحقة.



وتهدف شركة "اسمنت بنزرت"، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، الى تعزيز انتاج كل من "الكلنكر" والاسمنت لتلبية الطلبات وتنويع أسواق التصدير اضافة الى البحث عن حرفاء جدد خاصة في ليبيا.



وتتوقع الشركة التحكم في كلفة الانتاج والتوزيع وتطوير حصتها في السوق المحلية والايفاء بتعهداتها المتعلقة بتصدير الكلنكر.





