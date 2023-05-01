بفضاء معرض تونس الدولي للكتاب: سحب أسماء 3 أطفال وتمتيعهم بإشتراك سنوي في ورشة الصيانة والتركيب والروبوت التعليمي

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه في إطار مزيد تشجيع الأطفال وتحفيزهم على ارتياد مراكز الإعلاميّة الموجهة للطفل، ستنتظم بنقطة التسجيل الخاصة بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بمعرض تونس الدولي للكتاب في اليوم الاختتامي من الدورة 37 عمليّة سحب لأسماء 3 أطفال ممّن وقع تسجيلهم طيلة أيام المعرض، لتمتيعهم بإشتراك سنوي في ورشة الصيانة والتركيب والروبوت التعليمي أو بمختلف بقيّة برامج التكوين.



وتوفر الوزارة بجناحها الرئيسي بمعرض تونس الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته بقصر المعارض بالكرم من 28 أفريل 2023 إلى 7 ماي 2023، نقطة قارة ثانية لفائدة زوار المعرض لإتمام عمليات التسجيل المفتوحة والفوريّة للأطفال طيلة أيام المعرض في ورشات الصيانة والتركيب والروبوت التعليمي والقصة الرقمية التي يؤمنها المركز الوطني للإعلامية الموجّه للطفل وسائر مراكزه الجهويّة بمختلف ولايات الجمهوريّة.



وتهمّ ورشة الصيانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة، ويمكن التسجيل في ورشة الروبوتيك للأطفال من 10 إلى 15 سنة الذين أتموا التكوين في وحدة البرمجة البصرية سكراتش، في حين تستهدف بقية الوحدات التكوينية الأطفال من 5 إلى 18 سنة.



