المنستير: المسرحية العرائسية "البطل الخارق" لخالد شنان تفتتح البرنامج الجهوي للاحتفاء بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات

افتتحت المسرحية العرائسية "البطل الخارق" من تأليف وإخراج خالد شنان البرنامج الجهوي للاحتفاء بالدورة 31 للأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات تحت شعار "من فن الكتابة إلى فن التجسيد" وهي تظاهرة تنظمها المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية بولاية المنستير إلى موفي ماي 2023.



وواكب الأطفال وأولياؤهم أمس في فضاء معلم دار الشرع بالمنستير مسرحية "البطل الخارق" وهي من إنتاج فضاء روسبينا للمسرح بالمنستير بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وشارك في تحريك العرائس كل من سمير السايح وابراهيم زروق ومعز بن شعبان. وتميز هذا العمل العرائسي بتنوع مشاهده وجمالية السينوغرافية وتناغم الممثلين في تحريك العرائس.



ونوه المخرج خالد شنان لوات بأداء الممثلين متميزا من حيث التمثيل والأداء الصوتي رغم أنه باستثناء معز بن شعبان المختص في فن العرائس، فإن تحريك العرائس بالنسبة إلى كلّ من ابراهيم زروق وسمير السايح هي التجربة الأولى" وفق توضيحه.

وبين أن العمل على مسرحية "البطل الخارق" تواصل تقريبا سنة كاملة منذ أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022. ويعدّ عرض المنستير هو الرابع أمام الجمهور الذي يتفاعل باستمرار مع هذه المسرحية العرائسية.

وتسعي هذه المسرحية إلى تحسيس الأطفال بأنّ كلّ إنسان بداخله قوّة خارقة كامنة وليس هناك شخص ضعيف وآخر قويّ بل لابّد لكلّ شخص من البحث عن تلك القوّة الكامنة فيه ليصنع بها العجب العجاب حسب خالد شنان.

وأشار مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير فوزي اللبان إلى أن هذا العرض يمثل التجربة العرائسية الثانية لخالد شنان إذ أنتج سنة 2017 مسرحية "الحجار"، لافتا إلى أن عرض "البطل الخارق" يتطلب حرفية كبيرة وخصوصيات في تقنيات العمل. وأشار إلى أن عرضها في فضاء معلم دار الشرع أضفى جمالية على هذه المسرحية لخصوصية المكان.

ويتواصل ضمن البرنامج الجهوي أكثر من 150 نشاط متنوع من عروض مسرحية، وسينمائية مقتبسة من قصص للأطفال والكبار، وورشات في الرسم والكاريكاتور وفي مسرحة القصة جميعها موزعة على 25 مكتبة بالجهة وفق ما أفادت وات مديرة المكتية الجهوية بالمنستير نعيمة خليفة، التي بينت أن أهمية شعار هذه الدورة تكمن في إبراز علاقة الكتاب بمختلف أشكال الفنون المسرحية والتشكيلية والسينمائية.



