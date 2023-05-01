سليانة: الانتهاء من أشغال مشروع إحداث ملعب حي وتهيئة منطقة خضراء بمنطقة الدخانية بمعتمدية الكريب

تم خلال الأسبوع المنقضي، الانتهاء من أشغال مشروع إحداث ملعب حي، وتهيئة منطقة خضراء بمنطقة الدخانية بمعتمدية الكريب التابعة لولاية سليانة، وذلك في إطار برنامج مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات (pact) الممول من من قبل وكالة التعاون السويسري.



وقالت مديرة مشروع البرنامج جليلة بوكاري في تصريح ل"وات" أنه المشروع "تشاركي بامتياز"، بعد اختياره من قبل المواطنين ومرافقته، وهو على ملك بلدية الكريب، ومن المنتظر أن يتم تأجيره كلزمة واستغلاله، وبينت أن الأشغال دامت أكثر من سنة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب500 ألف دينار، مشيرة إلى أنه شمل في جزئه الأول بلديتي الكريب وبوعرادة ومن المنتظر أن يشمل بلديات أخرى في جزئه الثاني الذي سينطلق مع أواخر شهر ماي الجاري



ومن جهته، أكد الكاتب العام لبلدية الكريب مكي الجبالي أهمية المشروع الذي قال انه "سيحدث نقلة نوعية للمنطقة وسيساهم في تحسين جاذبيتها وجودة الحياة بها".



وكشف الجبالي في سياق أخر، عن تقدم أشغال عدد من المشاريع البلدية بنسب متفاوتة، حيث تم الانتهاء من أشغال مشروع تجميل مدخل المدينة بحي النصر (مسرح صغير وفضاء معد للتزحلق وتعشيب) بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب310 ألاف دينار (من بينها 140 ألف دينار من قبل صندوق القروض)، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع الملعب البلدي ببرج المسعودي 70 بالمائة، وأكد أهمية مشروعي انجاز الملعبين بمنطقتي الدخانية و برج المسعودي، باعتبارهما أنجزتا بأكبر تجمعات سكنية بمعتمدية الكريب.



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