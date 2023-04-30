تطاوين : الغاء الاضراب المقرر ايام 2 و3 و 4 ماي القادم بحضيرة "سيتاب البرمة" بعد التوصل الى اتفاق

اعلن الكاتب العام للتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين اليوم الاحد في تصريح اعلامي الغاء الاضراب الذي كان مقررا ايام 2 و 3 و4 ماي القادم في حضيرة الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط (سيتاب) البرمة بصحراء تطاوين

وافاد ذات المصدر بان جلسة صلحية احتضنها مؤخرا المقر الاجتماعي لشركة السيتاب تم خلالها التوصل الى حل يرضي الطرف الاجتماعي

وتتعلق المطالب الموجهة لادارة الشركة والواردة في برقية الاضراب، بتفعيل محاضر الاتفاق الممضاة ، والتدخل العاجل لفض اشكال الاعاشة والتموين، وتمكين العمال من زي الشغل للسنوات الثلاث الماضية الى جانب الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعمال

وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد اصدر يوم 11 مارس الماضي برقية دعا فيها منظوريه بالشركة سيتاب الى الاضراب عن العمل ايام 22 و23و24 مارس ثم تم تأجيل الاضراب اثر جلسة صلحية انعقدت يوم 21 مارس بمقر ولاية تطاوين ولاعطاء الطرف الاداري مزيدا من الوقت لتسوية الملفات العالقة





