عبيد البريكي يؤكد ضرورة ان يكون مؤتمر الوطد نقطة انطلاقة للدفاع عن مسار 25 جويلية

أكد الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام العبيد البريكي اليوم الأحد بالعاصمة خلال افتتاح اشغال المؤتمر الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين "الوطد' ) شق منجي الرحوي) ضرورة أن يكون المؤتمر في نسخته الثانية نقطة انطلاقة لتعميق النقاش حول للدفاع عن مسار 25 جويلية.

واعتبر العبيد البريكي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين30 و1ماي 2023 وبحضور شخصيات احزاب مكونات الوطنيين الديمقراطيين أن هذا المسار مهدد من قوى خارجية ومن قوى داخلية تسعى يوميا الى تكريس التبعية وفق تعبيره



واشار خلال هذا المؤتمر الذي تم الإعلان عنه بناءا على قرار الدورة 33 للجنة المركزية التي انعقدت يومي 11 و12 مارس المنقضي تحت شعار بيدي نبني وبيدي نناضل" ان القوى اليسارية تتشارك وتتقاسم الجانب النضالي مع مسار انطلق من اعتبار ان السيادة الوطنية اساس الحريات ومن ضرورة التمسك بالكشف عن ملفات الفساد المالي و ملفات الإرهاب وإعادة النظر في منوال تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية ولم يقبل باملاءات صندوق النقد الدولي وفق تعبيره.

وقال الامين العام لحركة تونس الى الأمام "انه آن الأوان ان يتقاسم اليسار أهداف مسار 25 جويلية للارتقاء بصورة تونس وانتصارا لاستحقاقات الشعب التونسي ولمبادئ الثورة التونسية وفق تعبيره.

و أفاد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ,من جهته, ان دور الأحزاب الوطنية اليوم هو ان تحصن مسار 25 جويلية من كل الانحرافات وبالتالي تحقيق الدولة الديمقراطية القادرة على تحقيق مطالب الشعب التونسي والانتصار لقضاياه

يُذكر أن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، كان قرر في بلاغ أصدره يوم 5 جوان الفارط فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيًا من الحزب، بسبب مشاركته في اجتماع هيئة إعداد الدستور



