المنستير: افتتاح الدورة الأولى لمهرجان "المنستير تعزف الجاز" بعرض متميز للفنّان الكبير فوزي الشكيلي

عاش الجمهور من محبي موسيقى الجاز من التونسيين والسياح مساء أمس الجمعة بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير على وقع افتتاح الدورة الأولى لمهرجان "المنستير تعزف الجاز" بعرض للفنّان التونسي الكبير فوزي الشكيلي.

وحلق فوزي الشكيلي بجمهوره في سماء الإبداع مع رباعي الشباب الذي رافقه مهدي الشكيلي على آلة الإيقاع، وسلمى الشكيلي فنانة وعازفة على البيانو، وجهاد البدوي على " الغيتار باس" وأمين الكعبي على آلة السكسوفون في رحلة رائقة وممتعة نحو عوالم موسيقية هادئة انطلقت بمعزوفة في البلوز مع مقام تونسي، ثم معزوفة من تلحين فوزي الشكيلي بعنوان "حلم الواحة" فأغنية بعنوان "أنت تجعلني أحس أنني شابة جدّا" بصوت رائع للفنانة الشابة وعازفة البيانو سلمى الشكيلي.

وتواصل العرض مع معزوفة "تانيت وأنا" لفوزي الشكيلي ثم أدت سلمى أغنية "الما" فمعزوفة "قمرة" ثم أغنية من البرازيل ليختتم العرض على وقع "مالوف فانك" للفنان فوزي الشكيلي، وسط تفاعل وتناغم كبير مع الجمهور الحاضر.

وأوضح الفنان فوزي الشكيلي لوات أنّ القطعة الموسيقية هي محاولة خلق تلاقي بين عازفي الجار الغربيين وعازفي الموسيقي التقليدية التونسية، قائلا "يؤلمني دائما وجود قطيعة بين العازفين التقليديين والعازفين العصريين، لذلك أحاول خلق أرضية تلاقي بينهما". وكشف أنه يعمل على إعداد معزوفات جديدة سيقدمها للجمهور خلال الصيف.

وأعربت سلمى الشكيلي عن سعادتها هي وكلّ المجموعة بالقدوم إلى المنستير والعزف لجمهورها، وثمنت مبادرة تنظيم هذا المهرجان الذي يشجع الشباب على تعلم الموسيقى والانفتاح.

وعبر أمين الكعبي عن سعادته بأن يعزف للمرة الثالثة إلى جانب الفنّان الكبير فوزي الشكيلي قائلا "هو يشجعنا دائما وساعدني كثيرا في الاندماج في المجموعة ولم أجد صعوبة"، مضيفا أنه حريص على مزيد التعلم منه من أجل الوصول إلى عزف مقطوعات موسيقية خاصة به معربا عن أمله في بلوغ العالمية.

وسجل مهرجان "المنستير تعزف الجاز" منذ بدايته بوادر النجاح حيث تميز العرض الافتتاحي بتفاعل كبير بين الجمهور والفنان الكبير والعازف المتميز فوزي الشكيلي، وبين مدير إدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية المنجي السالمي في هذا السياق أنه استمتع بموسيقى جاز مشحونة بالموسيقي التونسية، وهي الجاز التونسي الذي عرف به الفنان فوزي الشكيلي بعيدا عن الضجيج وفق تعبيره، مع مراوحة بين الجاز "النمطي" والجاز التونسي. وثمن ما تضمنه العرض من نماذج مختلفة بين الغناء والعزف والارتجال، كما عبر عن إعجابه بالتفاعل الكبير بين العازفين.

واعتبر الفنان سفيان سفطة أن حضور الفنّان الكبير فوزي الشكيلي في المنستير هو "حدث في حدّ ذاته فهو مدرسة"، مثمنا النجاح الكبير للعرض الذي سافر بالحاضرين عبر الموسيقى إلى عوالم جديدة داعيا إلى المحافظة على هذا المهرجان ودعمه.

وتتواصل هذه الدورة الأولى من المهرجان التي ينظمها المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير بفضاءاته إلى غاية يوم 1 ماي 2023.



